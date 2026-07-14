14 липня — какой сегодня праздник и главные события

14 июля отмечают ряд праздников.

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Во вторник, 14 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

14 июля в Украине и мире празднуют День осведомленности об акулах. Его цель — развенчать распространенные мифы об акулах, привлечь внимание к их важной роли в морских экосистемах и подчеркнуть необходимость их защиты. Акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, то есть они появились задолго до динозавров. Они являются одними из основных хищников океана, помогая поддерживать естественный баланс, контролируя численность остальных морских обитателей и способствуя здоровью морских экосистем.

Также 14 июля Международный день небинарных людей. Дату выбрали символически — она расположена примерно посередине между Международным женским днем (8 марта) и Международным днем мужчин (19 ноября). Этот день посвящен повышению осведомленности о небинарных людях — тех, чья гендерная идентичность не является исключительно мужской или женской. Его цель — привлечь внимание к разнообразию гендерных идентичностей, способствовать взаимному уважению, информированию общества и поддержанию равных прав и возможностей.

Какой сегодня церковный праздник

14 июля верующие празднуют День памяти святого апостола Акилы. Один из 70 апостолов, ученик Иисуса Христа и ревностный проповедник христианства. По происхождению он был иудеем из области Понт в Малой Азии. Вместе с женой Святая Прискилла жил в Риме, но после изгнания иудеев императором Клавдием переселился в Коринф. Именно в Коринфе Акила и Прискилла познакомились с Апостолом Павлом, жившим и работавшим вместе с ними, ведь все они занимались изготовлением палаток. Супруги стали ближайшими помощниками Павла в его миссионерской деятельности, сопровождали его в путешествиях и помогали распространять христианскую веру.

Календарь важных событий за 14 июля

1021 год — митрополит Киевский Иоанн I торжественно открывает мощи святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба и вводит день их церковного чествования;

1099 год — войска крестоносцев, завершая Первый крестовый поход, штурмом захватывают Иерусалим;

1789 год — в Париже происходит знаковое восстание — горожане штурмом обретают королевскую крепость-тюрьму Бастилию;

1894 год — во Львове происходит первый задокументированный футбольный матч в истории Украины — между командами Львова и Кракова;

1933 год — происходит премьера первого анимационного фильма Макса Флейшера о знаменитом моряке Попае;

1945 год — правительство Королевства Италия официально объявляет войну Японской империи, присоединившись к последнему этапу Второй мировой войны на стороне Антигитлеровской коалиции;

1969 год — между Сальвадором и Гондурасом начинается вооруженный конфликт, входящий в историю как “футбольная война”;

2000 год — украинский журналист Георгий Гонгадзе обращается к Генеральному прокурору Украины Михаилу Потебенько с официальным заявлением, в котором сообщает о систематической слежке со стороны представителей правоохранительных органов и неустановленных лиц;

2017 год — в венгерской столице Будапеште начинается 17-й Чемпионат мира по водным видам спорта;

2023 год — в японском городе Фукуока стартует 20-й Чемпионат мира по водным видам спорта.

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