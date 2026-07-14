14 липня – яке сьогодні свято та головні події

14 липня відзначають низку свят.

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У вівторок, 14 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

14 липня в Україні і світі святкують День обізнаності про акул. Його мета — розвінчати поширені міфи про акул, привернути увагу до їхньої важливої ролі в морських екосистемах і наголосити на необхідності їхнього захисту. Акули існують на Землі понад 400 мільйонів років, тобто вони з’явилися задовго до динозаврів. Вони є одними з головних хижаків океану, допомагаючи підтримувати природний баланс, контролюючи чисельність інших морських мешканців і сприяючи здоров’ю морських екосистем.

Також 14 липня Міжнародний день небінарних людей. Дату обрали символічно — вона розташована приблизно посередині між Міжнародний жіночий день (8 березня) та Міжнародний день чоловіків (19 листопада). Цей день присвячений підвищенню обізнаності про небінарних людей — тих, чия гендерна ідентичність не є винятково чоловічою або жіночою. Його мета — привернути увагу до різноманітності гендерних ідентичностей, сприяти взаємній повазі, інформуванню суспільства та підтримці рівних прав і можливостей.

Яке сьогодні церковне свято

14 липня віряни святкують День пам’яті святого апостола Акили. Один із 70 апостолів, учень Ісуса Христа та ревний проповідник християнства. За походженням він був юдеєм із області Понт у Малій Азії. Разом із дружиною Свята Прискилла жив у Римі, але після вигнання юдеїв імператором Клавдієм переселився до Коринфа. Саме в Коринфі Акила і Прискилла познайомилися з Апостолом Павлом, який жив і працював разом із ними, адже всі вони займалися виготовленням наметів. Подружжя стало найближчими помічниками Павла в його місіонерській діяльності, супроводжувало його в подорожах і допомагало поширювати християнську віру.

Календар важливих подій за 14 липня

1021 рік — митрополит Київський Іоанн І урочисто відкриває мощі святих страстотерпців князів Бориса і Гліба та запроваджує день їхнього церковного вшанування;

1099 рік — війська хрестоносців, завершуючи Перший хрестовий похід, штурмом захоплюють Єрусалим;

1789 рік — у Парижі відбувається знакове повстання — містяни штурмом здобувають королівську фортецю-в’язницю Бастилію;

1894 рік — у Львові відбувається перший задокументований футбольний матч в історії України — між командами Львова та Кракова;

1933 рік — відбувається прем’єра першого анімаційного фільму Макса Флейшера про знаменитого моряка Попая;

1945 рік — уряд Королівства Італія офіційно оголошує війну Японській імперії, приєднавшись до останнього етапу Другої світової війни на боці Антигітлерівської коаліції;

1969 рік — між Сальвадором і Гондурасом розпочинається збройний конфлікт, що входить в історію як “футбольна війна”;

2000 рік — український журналіст Георгій Ґонґадзе звертається до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з офіційною заявою, у якій повідомляє про систематичне стеження з боку представників правоохоронних органів та невстановлених осіб;

2017 рік — в угорській столиці Будапешті розпочинається 17-й Чемпіонат світу з водних видів спорту;

2023 рік — у японському місті Фукуока стартує 20-й Чемпіонат світу з водних видів спорту.

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