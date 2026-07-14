Водительское удостоверение на 30 лет больше не будут выдавать: Кабмин переписал правила для всех водителей

Правительство изменило срок действия водительских удостоверений: кому будут выдавать удостоверения на 2, 5 и 15 лет, а что будет со старыми документами.

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Кабинет Министров Украины постановлением от 8 июля 2026 г. № 889 внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденного постановлением КМУ от 8 мая 1993 г. № 340. Документ приводит украинские правила в соответствие с европейскими подходами категорий.

В то же время многих водителей уже заинтересовал практический вопрос: придется ли менять удостоверения, выданные ранее, в частности на 30 или 50 лет, и что произойдет после вступления Украины в Европейский Союз.

Какие сроки действия удостоверений установил Кабмин

Согласно новой редакции пункта 2 Положения, право на управление транспортными средствами предоставляется на разные сроки в зависимости от категории.

В частности:

категории А1, А, В1, В и ВЕ – на 15 лет;

категории С1, С1Э, С, СЭ, D1, D1Е, D, DЕ и Т – на 5 лет;

если человек получает водительские права впервые, независимо от категории, право на управление предоставляется всего на два года.

Если водитель одновременно имеет категории с разными сроками действия, в удостоверении указываются сроки отдельно для соответствующих категорий. Кроме того, правительство прямо определило, что срок, в течение которого лицо было лишено права управления транспортными средствами или временно ограничено в таком праве, не продлевает срок действия водительского удостоверения.

Что будет с удостоверениями, которые уже выданы

Многие украинцы до сих пор пользуются водительскими удостоверениями, выданными по предыдущим правилам, с длительным сроком действия — в частности на 30 или 50 лет. Принятые Кабмином изменения не означают автоматическую замену таких документов или сокращение срока их действия. Они остаются действительными до даты, указанной в удостоверении, если иное не предусмотрено законодательством.

Напротив, Кабмин отдельно определил, что водительские удостоверения, выданные до вступления Украины в Европейский Союз, остаются в силе до истечения срока их действия. Это означает, что если удостоверение было выдано, например, в 2017 году со сроком действия до 2067 года, его владелец не обязан досрочно изменять документ только из-за вступления в силу нового постановления.

Новые сроки будут применяться в первую очередь во время: первого получения удостоверения; обмена документа, восстановление удостоверения, выдачи нового удостоверения по истечении срока его действия.

Что изменится после вступления Украины в ЕС

Одной из важнейших новелл постановления стало появление специальной нормы членства Украины в Европейском Союзе. Правительство предусмотрело, что водительские удостоверения, выданные до даты вступления Украины в ЕС, после вступления членства: будут оставаться в силе только на территории Украины, будут действовать до истечения срока, указанного в документе, или до его обмена. Фактически это означает, что после вступления Украины в ЕС водители, которые будут пользоваться автомобилем в других государствах-членах Союза, должны будут получить водительские удостоверения единого европейского образца.

В то же время, на территории Украины старые удостоверения продолжат действовать до истечения срока, определенного во время их выдачи.

Первые права – всего на два года

Постановление оставляет в силе принцип испытательного срока для новых водителей. Лица, впервые получающие право на управление транспортными средствами любой категории, получают его всего на два года. По истечении этого срока удостоверение подлежит обмену в соответствии с требованиями законодательства. Такой подход действует уже несколько лет и направлен на проверку практического водительского опыта после получения первого удостоверения.

Изменили правила по удостоверениям советского образца

Постановление также внесло изменения в пункт 30 Положения. Теперь отдельно отмечено, что правило об удостоверениях водителя бывшего СССР не распространяется на документы, выданные в РСФСР. Таким образом правительство уточнило порядок применения норм относительно старых водительских удостоверений и устранило неоднозначное толкование, которое существовало ранее.

Нужно ли срочно менять удостоверение

Из текста постановления следует, что обязанности немедленно обменивать действующие водительские удостоверения нет. Если документ действителен и срок его действия не истек, он продолжает подтверждать право лица на управление транспортными средствами. Только после истечения срока действия или в других случаях, предусмотренных законодательством (утрата, повреждение, изменение персональных данных, обмен и т.п.), новое удостоверение уже будет выдаваться по обновленным правилам с применением сроков, определенных постановлением № 889.

Принятые изменения носят преимущественно перспективный характер и не лишают силы уже выданные удостоверения. Однако они фактически начинают переход к европейской модели обращения водительских документов. Для большинства украинских водителей в ближайшее время ничего не изменится. В то же время лицам, которые впервые будут получать удостоверение или будут обменивать его после окончания срока действия, следует учитывать новые сроки действия в зависимости от категории транспортного средства.

Самые распространенные вопросы водителей после принятия постановления Кабмина

Нужно ли менять удостоверение, если оно выдано в 2017 году сроком 50 лет? Нет. Постановление № 889 не предусматривает обязательной досрочной замены водительских удостоверений, выданных до вступления в силу. Если документ действителен и срок его действия еще не истек, он продолжает подтверждать право лица на управление транспортными средствами. Сократят ли срок действия уже выданных удостоверений? Нет. Документ не содержит норм, предусматривающих пересмотр или сокращение срока действия удостоверений, выданных ранее. Новые правила применяются при выдаче или обмене удостоверения после вступления в силу постановления. Если я открою новую категорию, придется ли менять все удостоверения? Да. При открытии новой категории будет выдаваться новое удостоверение. При этом срок действия каждой категории определяется отдельно в соответствии с требованиями пункта 2 Положения. Например, если водитель уже имеет категорию В, а затем откроет категорию С, удостоверение будет содержать разные сроки действия для этих категорий. Нужно ли проходить повторное обучение после окончания срока удостоверения? Постановление № 889 не вводит повторного обучения или повторного сдачи экзаменов только по истечении срока действия удостоверения. Порядок его обмена определяется действующим законодательством и нормативными актами МВД. Что будет после вступления Украины в Европейский Союз? После вступления Украины в ЕС водительские удостоверения, выданные до этой даты, не утратят силу автоматически. Однако они будут оставаться действительными только на территории Украины. Для управления транспортными средствами в государствах-членах ЕС нужно будет обменять их на водительские удостоверения единого европейского образца. Нужно ли что-то делать водителям уже сейчас? Нет. Если удостоверение действует, никаких дополнительных действий от водителя не требуется. Менять документ только из-за вступления в силу постановления №889 не нужно.

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