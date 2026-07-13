Можно ли покупать валюту «с рук»: суд объяснил, когда наступает ответственность

Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел дело о незаконном обмене валютных ценностей и разъяснил, что торговля иностранной валютой может производиться исключительно через уполномоченные учреждения.

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Операции по обмену валютных ценностей в Украине осуществляются в порядке, установленном валютным законодательством. Несоблюдение установленных требований может стать основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области рассмотрел дело № 686/19365/26 о привлечении физического лица к административной ответственности по статье 162 Кодекса Украины об административных правонарушениях в связи с осуществлением незаконного обмена валютных ценностей. Суд исследовал обстоятельства правонарушения, оценил представленные доказательства и установил наличие состава административного правонарушения.

Суть дела

Суд установил, что 22 июня 2026 года в 13:15 в городе Хмельницком по улице Проскуровской, 92 лицо осуществило обмен валютных ценностей, обменяв 50 евро на 2550 гривен. Такие действия были квалифицированы как нарушение статьи 6 Закона Украины «О валюте и валютных операциях» и административное правонарушение, предусмотренное статьей 162 КУоАП.

В судебном заседании правонарушитель частично признал вину, пояснив, что намеревался приобрести 50 евро в официальном пункте обмена валют. По его словам, по дороге к обменному пункту к нему обратилась женщина с вопросом об обмене валюты, после чего он согласился приобрести у нее 50 евро по предложенному курсу.

Исследовав материалы дела, суд признал вину полностью доказанной. Это подтверждалось письменными объяснениями лица, осуществившего обмен валюты, видеозаписью события, на которой зафиксирован факт проведения валютной операции, распиской о выдаче 50 евро и 4200 гривен, а также протоколом об административном правонарушении, в котором зафиксированы обстоятельства его совершения.

Выводы суда

Суд отметил, что статья 162 КУоАП предусматривает ответственность, в частности, за незаконную скупку, продажу, обмен и использование валютных ценностей как средства платежа либо предмета залога. Согласно части третьей статьи 6 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», торговля валютными ценностями осуществляется исключительно через уполномоченные учреждения, получившие соответствующую лицензию в соответствии со статьей 9 указанного Закона. Структура валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой определяются нормативно-правовыми актами Национального банка Украины. Пункты обмена иностранной валюты подлежат внесению в Реестр пунктов обмена иностранной валюты, а осуществление торговли валютными ценностями в наличной форме через пункты, не внесенные в такой Реестр, запрещается.

Суд подчеркнул, что объективная сторона данного правонарушения заключается в незаконной скупке, продаже либо обмене валютных ценностей, а субъектом такого правонарушения является любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Установленные обстоятельства свидетельствуют о том, что лицо, вопреки требованиям законодательства, осуществило обмен валютных ценностей как средства платежа, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное статьей 162 КУоАП. Доводы о намерении приобрести валюту в официальном пункте обмена суд признал опровергнутыми исследованными материалами дела.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, суд не установил. С учетом характера правонарушения и личности правонарушителя суд пришел к выводу о необходимости применения административного взыскания в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи 162 КУоАП, с конфискацией валютных ценностей. Также суд отметил, что судебный сбор подлежит взысканию с лица, привлеченного к административной ответственности, а изъятые 4200 гривен подлежат возврату, поскольку не являются предметом административного правонарушения.

Суд признал лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 162 КУоАП, и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 8500 гривен с конфискацией 50 евро в доход государства.

Кроме того, с правонарушителя взыскан судебный сбор в сумме 665,60 гривны, а изъятые 4200 гривен постановлено вернуть владельцу.

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