Пенсия 8400 грн и работа: когда выплату помощи для ВПЛ могут продлить

Пенсионерка работает и получает 8400 грн пенсии: ПФУ ответил, продлят ли ей выплату помощи для ВПЛ.

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Пенсионный фонд Украины разъяснил, могут ли внутренне перемещенные лица автоматически получить продление выплаты помощи на проживание, если они являются пенсионерами и одновременно работают.

В ПФУ обратилась женщина, которая имеет статус ВПЛ, является одинокой пенсионеркой, получает пенсию по возрасту в размере 8 400 грн и работает. Она сообщила, что в течение шести месяцев получала помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц, и поинтересовалась, будет ли ее выплата продлена автоматически.

В Пенсионном фонде объяснили, что выплата помощи на проживание ВПЛ регулируется Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 года №332.

Согласно пункту 13-1 этого Порядка, получателям пенсии, размер которой не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, выплата помощи продлевается на следующий шестимесячный период автоматически — без необходимости повторного обращения.

В 2026 году этот предельный размер составляет 10 380 грн.

В ПФУ также подчеркнули, что трудоустройство пенсионера и получение им заработной платы не влияют на автоматическое продление выплаты помощи.

Таким образом, поскольку размер пенсии заявительницы составляет 8 400 грн и не превышает установленного лимита в 10 380 грн, помощь на проживание ВПЛ должна быть продлена автоматически на следующие шесть месяцев.

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