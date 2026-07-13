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В Одесском драмтеатре составили пять админпротоколов из-за нарушений языкового законодательства

21:56, 13 июля 2026
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Основанием стала жалоба, поданная после отмены студенческой постановки пьесы Николая Кулиша «Мина Мазайло».
В Одесском драмтеатре составили пять админпротоколов из-за нарушений языкового законодательства
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После жалобы, поданной на фоне отмены студенческого спектакля «Мина Мазайло», представительница языкового омбудсмена провела проверку в Одесском областном академическом драматическом театре. По ее результатам составили пять админпротоколов, а часть материалов направили в СБУ. Об этом сообщили у уполномоченного по защите государственного языка. 

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Проверку начали после жалобы, поданной на фоне общественного резонанса из-за отмены студенческой постановки пьесы Николая Кулиша «Мина Мазайло». К обращению добавили аудиозаписи заседания художественного совета театра и встреч с руководством, на которых, по данным представительницы уполномоченного, зафиксировали использование негосударственного языка.

По данным уполномоченного, члены художественного совета объяснили, что общались на русском языке по просьбе заявителя. В то же время он это отрицал. 

По результатам проверки представительница уполномоченного по защите государственного языка Анна Неруш составила пять административных протоколов: один — в отношении исполняющей обязанности директора — художественного руководителя театра за невыполнение законных требований уполномоченного по защите государственного языка, еще четыре — в отношении членов художественного совета за нарушение требований статьи 12 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Санкции статей предусматривают для должностных лиц штрафы от 1700 до 3400 грн.

Во время проверки также выявили высказывания, которые могут потребовать отдельной правовой оценки. В связи с этим уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская передала материалы в СБУ. Там должны проверить, содержат ли они признаки правонарушения по статье 161 Уголовного кодекса Украины — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. 

Также в сообщении указали, что во время проверки уполномоченная дважды обращалась в театр с запросом предоставить объяснения и материалы, необходимые для проведения государственного контроля. Однако учреждение отказалось их предоставить.

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Одесса

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