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Украина получит лицензии на производство французских ракет ПВО и купит 16 истребителей Rafale, — Макрон

21:10, 13 июля 2026
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Первые французские самолеты должны начать полеты в Украине в 2028–2029 годах.
Украина получит лицензии на производство французских ракет ПВО и купит 16 истребителей Rafale, — Макрон
Фото: president.gov.ua
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна приняла решение о лицензионном производстве для Украины ракет Aster, которые используются в системах ПВО SAMP/T. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Коалиции желающих 13 июля.

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«Президент Трамп уже объявил о решении разрешить производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Мы, со своей стороны, приняли решение о лицензионном производстве ракет Aster, которые используются в системах SAMP/T, которые Франция разрабатывает совместно с Италией. Несколько других государств также приняли аналогичные решения относительно передачи лицензий», — сказал Макрон.

Также он сообщил, что Украина купит 16 истребителей Rafale. Первые французские самолеты должны начать полеты в Украине в 2028–2029 годах.

По его словам, подготовка пилотов начнется в ближайшие месяцы.

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Украина Эмманюэль Макрон

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