Кабмин готовит масштабную реформу: детские дома семейного типа больше не будут создавать

С 2027 года новые семейные формы воспитания будут создаваться в формате приемных семей.

Фото: freepik.com

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Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который должен обновить подход к семейным формам воспитания.

В Минсоцполитики заявили, что его главная цель — чтобы в ситуациях, когда ребенок оказывается в опасности или нуждается в помощи, специалисты могли действовать без промедления.

Что изменится?

будет четко определено, кто и за что отвечает в защите детей;

службы по делам детей будут работать круглосуточно, чтобы оперативно реагировать на случаи, когда ребенку угрожает опасность;

государство усилит контроль за соблюдением прав детей и больше внимания будет уделять подготовке работников служб по делам детей.

Также законопроект предлагает обновить подход к семейным формам воспитания.

С 2027 года новые семейные формы воспитания будут создаваться в формате приемных семей. В то же время все детские дома семейного типа, которые уже работают, продолжат свою работу.

Отдельно предусмотрено создание специализированных приемных семей для детей, которые нуждаются в особом уходе или специальных условиях проживания.

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