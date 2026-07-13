Кабмин готовит масштабную реформу: детские дома семейного типа больше не будут создавать
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который должен обновить подход к семейным формам воспитания.
В Минсоцполитики заявили, что его главная цель — чтобы в ситуациях, когда ребенок оказывается в опасности или нуждается в помощи, специалисты могли действовать без промедления.
Что изменится?
- будет четко определено, кто и за что отвечает в защите детей;
- службы по делам детей будут работать круглосуточно, чтобы оперативно реагировать на случаи, когда ребенку угрожает опасность;
- государство усилит контроль за соблюдением прав детей и больше внимания будет уделять подготовке работников служб по делам детей.
Также законопроект предлагает обновить подход к семейным формам воспитания.
С 2027 года новые семейные формы воспитания будут создаваться в формате приемных семей. В то же время все детские дома семейного типа, которые уже работают, продолжат свою работу.
Отдельно предусмотрено создание специализированных приемных семей для детей, которые нуждаются в особом уходе или специальных условиях проживания.
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