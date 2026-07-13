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Кабмін готує масштабну реформу: дитячі будинки сімейного типу більше не створюватимуть

20:38, 13 липня 2026
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Із 2027 року нові сімейні форми виховання створюватимуться у форматі прийомних сімей.
Кабмін готує масштабну реформу: дитячі будинки сімейного типу більше не створюватимуть
Фото: freepik.com
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Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який має оновити підхід до сімейних форм виховання.

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У Мінсоцполітики заявили, що його головна мета – щоб у ситуаціях, коли дитина опиняється в небезпеці або потребує допомоги, фахівці могли діяти без зволікань.

Що зміниться?

- буде чітко визначено, хто і за що відповідає у захисті дітей;

- служби у справах дітей працюватимуть цілодобово, щоб оперативно реагувати на випадки, коли дитині загрожує небезпека;

- держава посилить контроль за дотриманням прав дітей і більше уваги приділятиме підготовці працівників служб у справах дітей.

Також законопроєкт пропонує оновити підхід до сімейних форм виховання.

Із 2027 року нові сімейні форми виховання створюватимуться у форматі прийомних сімей. Водночас усі дитячі будинки сімейного типу, які вже працюють, продовжать свою роботу.

Окремо передбачено створення спеціалізованих прийомних сімей для дітей, які потребують особливого догляду або спеціальних умов проживання.

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Кабінет Міністрів України Мінсоцполітики

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