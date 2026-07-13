Контактні дані Голосіївського районного суду міста Києва: куди дзвонити

Контактні номера телефонів та електронні скриньки для зв'язку з апаратом Голосіївського районного суду міста Києва.

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Голосіївський районний суд міста Києва оприлюднив актуальні контактні дані суду, зокрема телефони канцелярій та адресу для звернень громадян.

Електронні звернення до суду можна надсилати на офіційну електронну адресу: [email protected] або через особистий кабінет в підсистемі «Електронний суд» ЄСІТС.

Контактні дані апарату Голосіївського районного суду міста Києва, розташованого в будівлі на вулиці Виставковій, 14А:

Ольшевська Ірина Олександрівна

Кабінет 12

Телефон +38(044) 290-31-56

Електронна адреса [email protected]

Коваль Вікторія Олександрівна

Кабінет 13

Електронна адреса [email protected].

Кирильчук Інна Альвіанівна

Кабінет 14

Телефон +38(050) 553-52-52

Електронна адреса [email protected].

Митрофанова Алеся Олексіївна

Кабінет № 15

Електронна адреса: [email protected]

Бондаренко Галина Вікторівна

Кабінет № 16

Телефон: +38(044) 290-31-68

Електронна адреса: [email protected]

Первушина Олена Сергіївна

Кабінет № 20

Телефон: +38(044) 290-31-57

Електронна адреса: [email protected]

Плахотнюк Катерина Григорівна

Кабінет № 22

Електронна адреса: [email protected]

Вдовиченко Ольга Олександрівна

Кабінет № 23

Телефон: +38(093) 010-59-87

Електронна адреса: [email protected]

Данілова Тетяна Миколаївна

Кабінет № 24

Електронна адреса: [email protected]

Кордюкова Жанна Іванівна

Кабінет № 26

Телефон: +38(044) 299-29-41

Електронна адреса: [email protected]

Бойко Олександр Васильович

Кабінет № 27

Телефон: +38(044) 299-29-50

Електронна адреса: [email protected]

Хоменко Вікторія Сергіївна

Кабінет № 31

Електронна адреса: [email protected]

Дмитрук Наталія Юріївна

Кабінет № 32

Телефон: +38(044) 299-29-49

Електронна адреса: [email protected]

Єсауленко Марина Володимирівна

Кабінет № 33

Телефон: +38(044) 290-31-62

Електронна адреса: [email protected]

Машкевич Катерина Володимирівна

Кабінет № 34

Телефон: +38(044) 290-31-71

Електронна адреса: [email protected]

Токман Юрій Федорович

Кабінет № 36

Електронна адреса: [email protected]

Бушеленко Оксана Валеріївна

Кабінет № 37

Телефон: +38(093) 299-91-02

Електронна адреса: [email protected]

Контактні дані апарату Голосіївського районного суду міста Києва, розташованого на вулиці Виставковій, 3А:

Кокошко Олег Болеславович

Кабінет № 1

Телефон: +38(096) 445-21-23

Електронна адреса: [email protected]

Чекулаєв Сергій Олександрович

Кабінет № 2

Телефон: +38(044) 290-31-53

Електронна адреса: [email protected]

Гаврищук Андрій Володимирович

Кабінет № 3

Електронна адреса: [email protected]

Мазур Юрій Юрійович

Кабінет № 5

Телефон: +38(068) 459-15-65

Електронна адреса: [email protected]

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