Контактні дані Голосіївського районного суду міста Києва: куди дзвонити
Голосіївський районний суд міста Києва оприлюднив актуальні контактні дані суду, зокрема телефони канцелярій та адресу для звернень громадян.
Електронні звернення до суду можна надсилати на офіційну електронну адресу: [email protected] або через особистий кабінет в підсистемі «Електронний суд» ЄСІТС.
Контактні дані апарату Голосіївського районного суду міста Києва, розташованого в будівлі на вулиці Виставковій, 14А:
Ольшевська Ірина Олександрівна
Кабінет 12
Телефон +38(044) 290-31-56
Електронна адреса [email protected]
Коваль Вікторія Олександрівна
Кабінет 13
Електронна адреса [email protected].
Кирильчук Інна Альвіанівна
Кабінет 14
Телефон +38(050) 553-52-52
Електронна адреса [email protected].
Митрофанова Алеся Олексіївна
Кабінет № 15
Електронна адреса: [email protected]
Бондаренко Галина Вікторівна
Кабінет № 16
Телефон: +38(044) 290-31-68
Електронна адреса: [email protected]
Первушина Олена Сергіївна
Кабінет № 20
Телефон: +38(044) 290-31-57
Електронна адреса: [email protected]
Плахотнюк Катерина Григорівна
Кабінет № 22
Електронна адреса: [email protected]
Вдовиченко Ольга Олександрівна
Кабінет № 23
Телефон: +38(093) 010-59-87
Електронна адреса: [email protected]
Данілова Тетяна Миколаївна
Кабінет № 24
Електронна адреса: [email protected]
Кордюкова Жанна Іванівна
Кабінет № 26
Телефон: +38(044) 299-29-41
Електронна адреса: [email protected]
Бойко Олександр Васильович
Кабінет № 27
Телефон: +38(044) 299-29-50
Електронна адреса: [email protected]
Хоменко Вікторія Сергіївна
Кабінет № 31
Електронна адреса: [email protected]
Дмитрук Наталія Юріївна
Кабінет № 32
Телефон: +38(044) 299-29-49
Електронна адреса: [email protected]
Єсауленко Марина Володимирівна
Кабінет № 33
Телефон: +38(044) 290-31-62
Електронна адреса: [email protected]
Машкевич Катерина Володимирівна
Кабінет № 34
Телефон: +38(044) 290-31-71
Електронна адреса: [email protected]
Токман Юрій Федорович
Кабінет № 36
Електронна адреса: [email protected]
Бушеленко Оксана Валеріївна
Кабінет № 37
Телефон: +38(093) 299-91-02
Електронна адреса: [email protected]
Контактні дані апарату Голосіївського районного суду міста Києва, розташованого на вулиці Виставковій, 3А:
Кокошко Олег Болеславович
Кабінет № 1
Телефон: +38(096) 445-21-23
Електронна адреса: [email protected]
Чекулаєв Сергій Олександрович
Кабінет № 2
Телефон: +38(044) 290-31-53
Електронна адреса: [email protected]
Гаврищук Андрій Володимирович
Кабінет № 3
Електронна адреса: [email protected]
Мазур Юрій Юрійович
Кабінет № 5
Телефон: +38(068) 459-15-65
Електронна адреса: [email protected]
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