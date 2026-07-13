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Контактні дані Голосіївського районного суду міста Києва: куди дзвонити

21:00, 13 липня 2026
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Контактні номера телефонів та електронні скриньки для зв'язку з апаратом Голосіївського районного суду міста Києва.
Контактні дані Голосіївського районного суду міста Києва: куди дзвонити
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Голосіївський районний суд міста Києва оприлюднив актуальні контактні дані суду, зокрема телефони канцелярій та адресу для звернень громадян.

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Електронні звернення до суду можна надсилати на офіційну електронну адресу: [email protected] або  через особистий кабінет в підсистемі «Електронний суд»  ЄСІТС.

Контактні дані апарату Голосіївського районного суду міста Києва, розташованого в будівлі на вулиці Виставковій, 14А:

Ольшевська Ірина Олександрівна

Кабінет 12

Телефон +38(044) 290-31-56

Електронна адреса [email protected]

Коваль Вікторія Олександрівна

Кабінет 13

Електронна адреса [email protected].

Кирильчук Інна Альвіанівна

Кабінет 14

Телефон +38(050) 553-52-52

Електронна адреса [email protected].

Митрофанова Алеся Олексіївна
Кабінет № 15
Електронна адреса: [email protected]

Бондаренко Галина Вікторівна
Кабінет № 16
Телефон: +38(044) 290-31-68
Електронна адреса: [email protected]

Первушина Олена Сергіївна
Кабінет № 20
Телефон: +38(044) 290-31-57
Електронна адреса: [email protected]

Плахотнюк Катерина Григорівна
Кабінет № 22
Електронна адреса: [email protected]

Вдовиченко Ольга Олександрівна
Кабінет № 23
Телефон: +38(093) 010-59-87
Електронна адреса: [email protected]

Данілова Тетяна Миколаївна
Кабінет № 24
Електронна адреса: [email protected]

Кордюкова Жанна Іванівна
Кабінет № 26
Телефон: +38(044) 299-29-41
Електронна адреса: [email protected]

Бойко Олександр Васильович
Кабінет № 27
Телефон: +38(044) 299-29-50
Електронна адреса: [email protected]

Хоменко Вікторія Сергіївна
Кабінет № 31
Електронна адреса: [email protected]

Дмитрук Наталія Юріївна
Кабінет № 32
Телефон: +38(044) 299-29-49
Електронна адреса: [email protected]

Єсауленко Марина Володимирівна
Кабінет № 33
Телефон: +38(044) 290-31-62
Електронна адреса: [email protected]

Машкевич Катерина Володимирівна
Кабінет № 34
Телефон: +38(044) 290-31-71
Електронна адреса: [email protected]

Токман Юрій Федорович
Кабінет № 36
Електронна адреса: [email protected]

Бушеленко Оксана Валеріївна
Кабінет № 37
Телефон: +38(093) 299-91-02
Електронна адреса: [email protected]

Контактні дані апарату Голосіївського районного суду міста Києва, розташованого на вулиці Виставковій, 3А:

Кокошко Олег Болеславович
Кабінет № 1
Телефон: +38(096) 445-21-23
Електронна адреса: [email protected]

Чекулаєв Сергій Олександрович
Кабінет № 2
Телефон: +38(044) 290-31-53
Електронна адреса: [email protected]

Гаврищук Андрій Володимирович
Кабінет № 3
Електронна адреса: [email protected]

Мазур Юрій Юрійович
Кабінет № 5
Телефон: +38(068) 459-15-65
Електронна адреса: [email protected]

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суд Київ Голосіївський райсуд Києва

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