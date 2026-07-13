Дружина військовополоненого віддала більше 400 тисяч грн шахраю, який обіцяв повернути її чоловіка

Фігурант переконав потерпілу, що нібито має зв’язки серед впливових осіб, які за гроші можуть допомогти включити військовополоненого до списків на обмін і забезпечити його повернення в Україну.

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29-річному мешканцю Донецької області повідомили про підозру у шахрайстві у великих розмірах. За даними слідства, чоловік ошукав жінку, чий чоловік перебував у полоні РФ, пообіцявши допомогти з його поверненням.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за версією слідства, видавав себе за особу, здатну вплинути на процес обміну військовополонених.

Підозрюваний переконав жінку, що має зв’язки серед впливових осіб, які нібито можуть допомогти включити її чоловіка до списків на обмін та забезпечити його повернення в Україну.

Щоб створити видимість правдивості своїх слів, чоловік попросив потерпілу надати документи, що підтверджують перебування її чоловіка у полоні. Під час телефонних розмов та листування він запевняв жінку, що питання нібито вже вирішується, а необхідні документи мають бути підписані найближчим часом.

Упродовж листопада 2024 року — січня 2025 року жінка перерахувала на банківські рахунки підозрюваного та пов’язаної з ним особи 422 360 гривень.

Надалі чоловік продовжував запевняти потерпілу, що може вплинути на повернення військовополоненого, та повідомив, що цим питанням начебто займатиметься інша особа. Після цього він незаконно виїхав за межі України та припинив спілкування.

За даними слідства, підозрюваний не мав реальних можливостей вплинути на включення військовополоненого до списків на обмін чи забезпечити його повернення. Отриманими коштами він розпорядився на власний розсуд.

Про обман жінка дізналася після повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими про повернення її чоловіка в межах офіційного обміну.

Наразі правоохоронці вживають заходів для розшуку підозрюваного та встановлюють інших можливих потерпілих від його дій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні почастішали випадки, коли шахраї звертаються до родичів військовополонених та зниклих безвісти бійців і вимагають гроші за нібито «допомогу» у звільненні чи пошуку.