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Жена военнопленного отдала более 400 тысяч грн мошеннику, который обещал вернуть ее мужа

21:48, 13 июля 2026
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Фигурант убедил потерпевшую, что якобы имеет связи среди влиятельных лиц, которые за деньги могут помочь включить военнопленного в списки на обмен и обеспечить его возвращение в Украину.
Жена военнопленного отдала более 400 тысяч грн мошеннику, который обещал вернуть ее мужа
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29-летнему жителю Донецкой области сообщили о подозрении в мошенничестве в крупных размерах. По данным следствия, мужчина обманул женщину, чей муж находился в российском плену, пообещав помочь с его возвращением.

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Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, правоохранители объявили о подозрении мужчине, который, по версии следствия, выдавал себя за человека, способного повлиять на процесс обмена военнопленными.

Подозреваемый убедил женщину, что имеет связи среди влиятельных лиц, которые якобы могут помочь включить ее мужа в списки на обмен и обеспечить его возвращение в Украину.

Чтобы создать видимость правдивости своих слов, мужчина попросил потерпевшую предоставить документы, подтверждающие нахождение ее мужа в плену. Во время телефонных разговоров и переписки он уверял женщину, что вопрос якобы уже решается, а необходимые документы должны быть подписаны в ближайшее время.

В период с ноября 2024 года по январь 2025 года женщина перечислила на банковские счета подозреваемого и связанного с ним лица 422 360 гривен.

В дальнейшем мужчина продолжал убеждать потерпевшую, что может повлиять на возвращение военнопленного, и сообщил, что этим вопросом якобы будет заниматься другой человек. После этого он незаконно выехал за пределы Украины и прекратил общение.

По данным следствия, подозреваемый не имел реальных возможностей повлиять на включение военнопленного в списки на обмен или обеспечить его возвращение. Полученными средствами он распорядился по своему усмотрению.

О мошенничестве женщина узнала после сообщения Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными о возвращении ее мужа в рамках официального обмена.

В настоящее время правоохранители принимают меры для розыска подозреваемого и устанавливают других возможных потерпевших от его действий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине участились случаи, когда мошенники обращаются к родственникам военнопленных и пропавших без вести бойцов и требуют деньги за якобы «помощь» в освобождении или поиске.

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