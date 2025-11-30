Волна мошенничества затронула семьи военнопленных – Генштаб назвал самые распространенные уловки
15:25, 30 ноября 2025
Аферисты требуют деньги за «включение в списки на обмен».
В Украине участились случаи, когда мошенники обращаются к родственникам военнопленных и пропавших без вести бойцов и требуют деньги за якобы «помощь» в освобождении или поиске. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Наиболее распространенные схемы:
- «Включение в список на обмен» за деньги.
- Сообщение, что военный тяжело ранен и нужны средства на лечение.
- Угрозы и психологическое давление с требованием перевода денег.
- Выманивание банковских данных под видом помощи.
Генштаб подчеркивает: ни одна государственная структура никогда не требует деньги за освобождение пленных или поиск пропавших.
Рекомендации:
- Не передавать незнакомцам личные данные, номера карт, копии документов или фото.
- Игнорировать подозрительные аккаунты в соцсетях и мессенджерах.
- Проверять информацию только через официальные каналы.
- В случае подозрения — обращаться в полицию или на горячую линию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными: 0 800 300 529.
