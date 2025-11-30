Волна мошенничества затронула семьи военнопленных – Генштаб назвал самые распространенные уловки

Аферисты требуют деньги за «включение в списки на обмен».

В Украине участились случаи, когда мошенники обращаются к родственникам военнопленных и пропавших без вести бойцов и требуют деньги за якобы «помощь» в освобождении или поиске. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наиболее распространенные схемы:

«Включение в список на обмен» за деньги.

Сообщение, что военный тяжело ранен и нужны средства на лечение.

Угрозы и психологическое давление с требованием перевода денег.

Выманивание банковских данных под видом помощи.

Генштаб подчеркивает: ни одна государственная структура никогда не требует деньги за освобождение пленных или поиск пропавших.

Рекомендации:

Не передавать незнакомцам личные данные, номера карт, копии документов или фото.

Игнорировать подозрительные аккаунты в соцсетях и мессенджерах.

Проверять информацию только через официальные каналы.

В случае подозрения — обращаться в полицию или на горячую линию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными: 0 800 300 529.

