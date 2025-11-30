  1. В Украине

Волна мошенничества затронула семьи военнопленных – Генштаб назвал самые распространенные уловки

15:25, 30 ноября 2025
Аферисты требуют деньги за «включение в списки на обмен».
Волна мошенничества затронула семьи военнопленных – Генштаб назвал самые распространенные уловки
В Украине участились случаи, когда мошенники обращаются к родственникам военнопленных и пропавших без вести бойцов и требуют деньги за якобы «помощь» в освобождении или поиске. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наиболее распространенные схемы:

  • «Включение в список на обмен» за деньги.
  • Сообщение, что военный тяжело ранен и нужны средства на лечение.
  • Угрозы и психологическое давление с требованием перевода денег.
  • Выманивание банковских данных под видом помощи.

Генштаб подчеркивает: ни одна государственная структура никогда не требует деньги за освобождение пленных или поиск пропавших.

Рекомендации:

  • Не передавать незнакомцам личные данные, номера карт, копии документов или фото.
  • Игнорировать подозрительные аккаунты в соцсетях и мессенджерах.
  • Проверять информацию только через официальные каналы.
  • В случае подозрения — обращаться в полицию или на горячую линию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными: 0 800 300 529.

