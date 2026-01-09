Renault Duster возглавил рейтинг: какие новые автомобили покупали украинцы в 2025 году
В Украине по итогам 2025 года самой популярной моделью на рынке новых легковых автомобилей стал Renault Duster. Об этом сообщили в Укравтопроме, опубликовав рейтинг ТОП-20 моделей по количеству регистраций.
По данным ассоциации, первое место занял Renault Duster — в течение года было реализовано 5 371 такой автомобиль. Вторую позицию занял Toyota RAV-4 с результатом 3 614 проданных авто, а тройку лидеров замыкает Volkswagen ID. UNYX — 3 162 единицы.
В пятерку самых популярных моделей также вошли BYD Song Plus (2 995 авто) и Hyundai Tucson (2 427 единиц). Высокий спрос сохранялся и на внедорожники и кроссоверы среднего класса, в частности Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq и Skoda Octavia.
В ТОП-20 по итогам года также представлены модели китайских брендов BYD и ZEEKR, что свидетельствует о росте их присутствия на украинском рынке новых автомобилей.
Рейтинг выглядит следующим образом:
- RENAULT Duster — 5 371 ед.;
- TOYOTA RAV-4 — 3 614 ед.;
- VOLKSWAGEN ID. UNYX — 3 162 ед.;
- BYD Song Plus — 2 995 ед.;
- HYUNDAI Tucson — 2 427 ед.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado — 2 174 ед.;
- SKODA Kodiaq — 1 994 ед.;
- SKODA Octavia — 1 661 ед.;
- MAZDA CX5 — 1 653 ед.;
- BYD Leopard 3 — 1 623 ед.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 1 611 ед.;
- ZEEKR 7X — 1 558 ед.;
- KIA Sportage — 1 481 ед.;
- BYD Sea Lion 07 — 1 342 ед.;
- HONDA eNS1 — 1 300 ед.;
- SUZUKI SX4 — 1 182 ед.;
- ZEEKR 001 — 1 158 ед.;
- SKODA Karoq — 1 053 ед.;
- SUZUKI Vitara — 984 ед.;
- TOYOTA Yaris Cross — 965 ед.
