Renault Duster возглавил рейтинг: какие новые автомобили покупали украинцы в 2025 году

В Украине по итогам 2025 года самой популярной моделью на рынке новых легковых автомобилей стал Renault Duster. Об этом сообщили в Укравтопроме, опубликовав рейтинг ТОП-20 моделей по количеству регистраций.

По данным ассоциации, первое место занял Renault Duster — в течение года было реализовано 5 371 такой автомобиль. Вторую позицию занял Toyota RAV-4 с результатом 3 614 проданных авто, а тройку лидеров замыкает Volkswagen ID. UNYX — 3 162 единицы.

В пятерку самых популярных моделей также вошли BYD Song Plus (2 995 авто) и Hyundai Tucson (2 427 единиц). Высокий спрос сохранялся и на внедорожники и кроссоверы среднего класса, в частности Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq и Skoda Octavia.

В ТОП-20 по итогам года также представлены модели китайских брендов BYD и ZEEKR, что свидетельствует о росте их присутствия на украинском рынке новых автомобилей.

Рейтинг выглядит следующим образом:

RENAULT Duster — 5 371 ед.;

TOYOTA RAV-4 — 3 614 ед.;

VOLKSWAGEN ID. UNYX — 3 162 ед.;

BYD Song Plus — 2 995 ед.;

HYUNDAI Tucson — 2 427 ед.;

TOYOTA Land Cruiser Prado — 2 174 ед.;

SKODA Kodiaq — 1 994 ед.;

SKODA Octavia — 1 661 ед.;

MAZDA CX5 — 1 653 ед.;

BYD Leopard 3 — 1 623 ед.;

VOLKSWAGEN Touareg — 1 611 ед.;

ZEEKR 7X — 1 558 ед.;

KIA Sportage — 1 481 ед.;

BYD Sea Lion 07 — 1 342 ед.;

HONDA eNS1 — 1 300 ед.;

SUZUKI SX4 — 1 182 ед.;

ZEEKR 001 — 1 158 ед.;

SKODA Karoq — 1 053 ед.;

SUZUKI Vitara — 984 ед.;

TOYOTA Yaris Cross — 965 ед.

