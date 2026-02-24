В Чернигове суд признал невозможным установить, какие именно средства можно считать воровским «общаком»

Обвинение, построенное на тюремном жаргоне без конкретных доказательств преступной деятельности, не может быть основанием для приговора.

Новозаводский районный суд города Чернигова по делу №751/2536/23 оправдал гражданина, которого обвиняли по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины — норме, введенной в 2020 году для противодействия криминальным иерархиям и неформальным лидерам в местах лишения свободы.

Органы досудебного расследования инкриминировали обвиняемому умышленное установление и распространение преступного влияния в условиях следственного изолятора — а именно в государственном учреждении «Черниговский следственный изолятор» в 2020 году. По версии обвинения, мужчина якобы приобрёл статус так называемого «смотрящего», координировал конфликты между заключенными, влиял на распределение средств из «общака», давал указания о применении физического насилия и поддерживал «воровские традиции». В частности, по данным следствия, обвиняемый лично или через доверенных лиц наказывал тех, кто «вёл себя не по понятиям».

Так, в августе 2020 года он якобы применил физическое насилие к другому содержащемуся за то, что тот, находясь в состоянии опьянения, привлёк лишнее внимание администрации СИЗО, чем поставил под угрозу «стабильность» криминального уклада.

Согласно обвинительному акту, влияние подсудимого распространялось на все сферы жизни изолятора. Прокуроры отмечают, что он:

- Координировал поставки запрещённых предметов: от мобильных телефонов до наркотических средств.

- Собирал «десятину» с доходов, полученных заключёнными вследствие преступной деятельности или азартных игр.

- Назначал подчинённых — «смотрящих за больничкой» и за отдельными камерами («хатами»).

Показателен список дисциплинарных взысканий подсудимого. Десятки выговоров за попытки установить межкамерную связь, изъятые телефоны и дни в карцере рисуют образ человека, который систематически игнорирует правила внутреннего распорядка.

Однако обвинение также указывает на более сложную схему: вероятное взаимодействие с отдельными сотрудниками СИЗО. В материалах говорится, что статус «смотрящего» позволял подсудимому решать вопросы перемещения лиц между камерами и организации свиданий, что было бы невозможно без определенной лояльности со стороны персонала.

Следствие ссылалось на результаты негласных следственных (розыскных) действий, аудиозаписи телефонных разговоров, лингвистическую экспертизу, а также рапорты оперативных работников о вероятном существовании «воровского общака» и неформальной иерархии в изоляторе.

В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Он заявил, что не является криминальным авторитетом, не имел реальных возможностей отдавать распоряжения, а его общение с другими лицами ограничивалось советами или помощью по просьбе. По его словам, факт длительного пребывания в местах лишения свободы не может автоматически свидетельствовать о преступном влиянии.

Ключевым доказательством обвинения были аудиозаписи телефонных разговоров. Экспертиза подтвердила, что часть голоса принадлежит обвиняемому.

Однако суд занял иную позицию. Ключевые тезисы суда, приведшие к оправданию, были следующими:

1.Нарушение режима — не преступление. Суд отметил, что 43 дисциплинарных взыскания, полученные обвиняемым за нарушение правил внутреннего распорядка (попытки связи, хранение телефонов), не являются доказательством преступного влияния. Это лишь основание для взысканий в рамках Уголовно-исполнительного кодекса, а не для уголовной ответственности.

2.Статус не наказывается. Суд чётко разграничил понятия: наличие неформального статуса («смотрящий», «авторитет») само по себе не является преступлением. «Таким образом, ОСОБА фактически обвиняется в том, что он был назначен так называемым “смотрящим”, что не образует состава преступления», — говорится в приговоре. Пока этот статус не реализуется в конкретных действиях, направленных на организацию криминалитета, наказывать за него нельзя.

3.Отсутствие «преступной деятельности». Самый важный аргумент суда: ни один из семи эпизодов не был связан с организацией или обеспечением именно преступной деятельности. Разрешение долговых споров (даже если долг возник из-за непоставленного мобильного телефона или не сделанной ставки) и распределение сигарет, по мнению суда, не является тем же самым, что финансирование преступных группировок или координация подготовки тяжких преступлений. Суд прямо указал: «Суд считает, что передача и распределение между лицами, содержащимися в следственном изоляторе, сигарет не образует состава преступления... поскольку... не были и не могли быть направлены на обеспечение преступной деятельности».

4.Неопределенность терминов. Суд обратил внимание, что обвинение построено на жаргонизмах («смотрящий», «общак», «понятия»), которые не имеют юридического определения в законе. Их использование само по себе не может служить основанием для уголовной ответственности. Это противоречит принципу правовой определенности, который является составляющей верховенства права. Лингвистический эксперт, анализируя содержание разговоров, фактически использовал юридическое определение «преступного влияния», закрепленное в законе, и вышел за пределы своей компетенции, дав правовую оценку действиям лица. Такой подход суд оценил как ошибочный.

5. Недоказанность насилия. Что касается эпизодов с избиением, суд указал на отсутствие доказательств причинения телесных повреждений, отсутствие заявлений потерпевших и приговоров в отношении лиц, которые якобы выполняли приказы обвиняемого. Сам факт разговоров о насилии не является доказательством его совершения как преступного влияния.

Отдельно суд акцентировал внимание на проблеме правовой определенности. В приговоре упоминаются позиции Европейского суда по правам человека, в частности по делам «Ольссон против Швеции», «Александр Волков против Украины», «Веренцов против Украины» и другим. Суд напомнил: закон должен быть четким и предсказуемым, а обвинение — конкретным и доказанным «вне разумного сомнения».

Автор: Тарас Лученко

