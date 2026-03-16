За шаг до ликвидации: ГСА получила неудовлетворительную оценку на ХХ съезде судей Украины

Финансовый отчет и недофинансирование судов привели к предложению ликвидировать ГСА: делегаты ХХ очередного съезда судей официально оценили деятельность судебной администрации как неудовлетворительную.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ходе ХХ очередного съезда судей Украины Государственная судебная администрация в очередной раз оказалась в эпицентре событий. Финансовый отчет администрации и критическое недофинансирование судебной системы вызвали весьма острую реакцию делегатов. Судьи, ежедневно сталкивающиеся с отсутствием бумаги, неработающими сервисами и постоянной нехваткой финансирования аппаратов, требовали конкретных кадровых изменений.

Неудовлетворительно vs недостаточно

Впервые за долгие годы делегаты официально признали работу ГСА неудовлетворительной. До этого, 19 сентября 2024 года, на первом этапе ХХ съезда, делегаты признавали работу Государственной судебной администрации недостаточной в части представительства судов в отношениях с Кабинетом Министров Украины и Верховной Радой Украины, равно как и на предыдущих съездах 12 января 2023 года, 11 марта 2021 года и 30 октября 2019 года.

Проект решения ХХ съезда за 10-12 марта относительно состояния независимости судей в контексте выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права Плана для Ukraine Facility и евроинтеграционного курса Украины содержал пункты 6.1 и 6.2, предусматривавшие выражение недоверия главе ГСА Максиму Пампуре и инициирование перед ВСП вопроса о его увольнении и ликвидации ГСА как таковой. Несмотря на то, что в последний момент пункты о ликвидации институции и немедленном увольнении её руководителя были исключены из финального текста решения, дискуссии по этому поводу были достаточно острыми.

Цифры отчета против реальности без света и бумаги

Во время выступления главы ГСА были обнародованы цифры, которые должны были свидетельствовать о стабильности, но для судей они стали подтверждением критического отсутствия финансирования. В 2025 году при реальной потребности в 36,3 млрд грн система получила лишь 22,1 млрд грн. Администрация отчиталась, что 90% этих средств ушли на зарплаты. Цифры из отчета стали противовесом реальности, где аппараты судов работают за мизерные средства, а хозяйственные расходы, такие как бумага, марки, конверты, свет, обеспечиваются по остаточному принципу. Делегаты прямо заявляли, что такое состояние финансирования представляет угрозу самому функционированию судебной власти как отдельной ветви.

Безопасная работа судов также обсуждалась во время съезда. Несмотря на регулярные отчеты ГСА о выделении средств, реальное состояние защитных сооружений во многих местных судах является неудовлетворительным. Вместо полноценных укрытий граждане и работники аппарата часто вынуждены использовать приспособленные подвальные помещения без надлежащей вентиляции, запасных выходов и средств связи.

Более того, несмотря на заявления ГСА о росте средней зарплаты на 4 400 грн, реальные выплаты работникам аппаратов во многих регионах едва покрывают стоимость проезда к месту работы. Это приводит к массовому увольнению квалифицированных кадров — секретарей заседаний, помощников, что фактически парализует рассмотрение дел.

Съезд отдельно выдвинул требование включить суды в перечень объектов критической инфраструктуры. ГСА за 4 года войны не обеспечила все суды генераторами в достаточном количестве, что делает правосудие заложником блэкаутов.

Делегаты съезда приняли решение обратиться в Верховную Раду Украины с требованием прекратить практику использования заниженного размера прожиточного минимума — 2102 грн — при расчете должностных окладов судей. По мнению делегатов, применение такого показателя приводит к искажению механизма оплаты труда и фактическому недофинансированию судебной власти. При этом ГСА, вместо того чтобы инициировать изменения, продолжает работать по «стандартным» нормативам, которые сужают конституционные гарантии справедливой оплаты труда.

Пункты 6.1 и 6.2: почему ликвидацию ГСА отложили

Вокруг пунктов 6.1 и 6.2 проекта решения разгорелась длительная дискуссия. Аргументы за принятие решения о выражении недоверия главе ГСА основывались на том, что администрация превратилась в управленческую надстройку, которая не решает системные проблемы судебной власти, потребляя при этом значительные бюджетные ресурсы.

В ходе обсуждения делегаты также предлагали дополнить проект решения конкретными основаниями для выражения недоверия, в частности перечнем претензий к деятельности руководства ГСА. Кроме этого, звучали инициативы создать механизм отзыва членов администрации, которые, по мнению судей, недостаточно реагируют на проблемы финансирования судебной системы.

В ходе дискуссии также звучали предостережения против поспешных кадровых решений, так как часть работы ГСА осуществляется в условиях войны и ограниченного финансирования.

Завершающим этапом обсуждения на съезде стало заявление автора спорных инициатив об исключении из итогового решения пунктов о выражении недоверия руководителю ГСА и инициативы о ликвидации Государственной судебной администрации Украины. Однако это не было решением, которое оставит всё «на своих местах». Съезд просто отложил обращение в Высший совет правосудия с просьбой рассмотреть ответственность отдельных должностных лиц ГСА, чтобы подготовиться более детально и прописать механизмы решения проблемного вопроса более взвешенно.

Делегаты четко дали понять, что кредит доверия исчерпан, а фундамент для изменений уже заложен. Поскольку судьи признали работу ГСА неудовлетворительной, это уже является юридическим основанием для последующих кадровых выводов ВСП. Судебная система работает на пределе возможностей; если ГСА не способна обеспечить элементарные потребности, такие как свет, бумага, зарплаты аппарата и безопасные укрытия, то система нуждается в изменениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.