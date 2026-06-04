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Россия убила по меньшей мере 707 детей в Украине – Владимир Зеленский

22:18, 4 июня 2026
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С начала полномасштабного вторжения Россия убила не менее 707 маленьких украинцев.
Россия убила по меньшей мере 707 детей в Украине – Владимир Зеленский
Фото: rada-poltava.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день невинных детей – жертв агрессии напомнил о детях, погибших вследствие российской войны.

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По словам главы государства, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 707 детей.

«Каждая смерть – это ребенок, у которого отняли будущее. Россия должна понести ответственность за эти преступления», – подчеркнул Владимир Зеленский.

4 июня — День памяти детей, погибших вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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