Украина меняет правила ввоза пожарной техники, несмотря на нарушение договоренностей с МВФ

Пожарную технику предлагают разрешить ввозить как гуманитарную помощь для стратегических предприятий.

Фото: startermedia

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В Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект №15250, который позволяет расширить перечень получателей гуманитарной помощи в период военного положения. Законопроект предусматривает возможность привлечения пожарной техники от международных партнеров для подразделений ГСЧС, которые охраняют стратегически важные предприятия.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект №15250 предлагает внести изменения в статью 15 Закона Украины «О гуманитарной помощи», дополнив её новыми пунктами 3-12 и 3-13.

Речь идет о том, что на период действия военного положения и в течение года после его завершения в перечень получателей и приобретателей гуманитарной помощи будут включены отдельные категории субъектов хозяйствования. Это предприятия нефтегазовой, химической, металлургической, энергетической и оборонно-промышленной отраслей, а также другие объекты, отнесенные к категориям гражданской защиты особой важности, первой и второй категорий, которые находятся под пожарной охраной государственных пожарно-спасательных подразделений.

Кроме того, законопроектом предлагается определить перечень имущества, которое может поступать как гуманитарная помощь для таких целей. К нему относятся основные и специальные пожарно-спасательные автомобили, пожарно-техническое оборудование, специальное оснащение и огнетушащие вещества.

Однако Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов получил экспертные заключения, содержащие замечания к законопроекту.

Наиболее существенные предостережения высказали Министерство финансов и Государственная таможенная служба. Отмечается, что расширение круга получателей гуманитарной помощи фактически будет означать распространение налоговых и таможенных льгот на новые категории субъектов. По мнению ведомств, это может привести к сокращению базы налогообложения при ввозе товаров в Украину. В своих выводах Минфин и Гостаможслужба также напомнили о Меморандуме об экономической и финансовой политике, заключенном между Украиной и МВФ 13 февраля 2026 года. Документ предусматривает, что Украина должна воздерживаться от введения новых налоговых льгот, субсидий или других механизмов, которые размывают налоговую базу.

В частности, Исследовательская служба Верховной Рады Украины обратила внимание на неоднозначность отдельных положений проекта, согласно которым использование гуманитарной помощи субъектами хозяйствования и государственными пожарно-спасательными подразделениями (частями) Оперативно-спасательной службы гражданской защиты не считается использованием гуманитарной помощи с целью получения прибыли. В этом контексте указывается, что такие положения требуют дополнительного уточнения, а также учета требований части третьей статьи 94 Кодекса гражданской защиты Украины, согласно которой финансирование деятельности подразделений гражданской защиты субъектов хозяйствования осуществляется за счет средств таких субъектов.

Несмотря на высказанные замечания, законопроект получил поддержку. По результатам рассмотрения Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде включить законопроект №15250 в повестку дня и принять его за основу в первом чтении.

Таким образом, в случае принятия законопроекта стратегические предприятия смогут получать пожарную технику как гуманитарную помощь для усиления системы противопожарной защиты.

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