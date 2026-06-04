Суд в Хмельницком приговорил мужчину за мошенничество с землей, совершенное ещё в 2008 году

Суд признал виновным мужчину, который «продавал» земельные участки через горсовет.

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В Хмельницком суд вынес приговор по делу о мошенничестве, совершенном еще в марте 2008 года.

Обстоятельства дела № 686/2665/15-к

Согласно материалам дела, в марте 2008 года мужчина, стремясь завладеть чужим имуществом, убедил двух потерпевших, что занимает влиятельную должность в Хмельницком городском совете и за определенную сумму сможет решить вопрос о выделении земельных участков и предоставлении государственных актов на право собственности на земельные участки, что не соответствовало действительности. От каждого из потерпевших через своего знакомого он получил по 25 тысяч долларов США.

Свою вину в совершении уголовного правонарушения обвиняемый не признал, опроверг вышеуказанные обстоятельства, указал, что никаких средств у потерпевших не брал, и отказался давать подробные показания.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их принадлежности, допустимости, достоверности, а совокупность этих доказательств – с точки зрения достаточности, суд пришел к выводу, что виновность в содеянном полностью доказана.

Показания потерпевших и свидетелей полностью согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, которые в совокупности свидетельствуют о том, что обвиняемый с целью завладения средствами путем обмана предоставлял потерпевшему сфальсифицированные документы, при этом использовал других лиц, которые не были осведомлены о его преступных намерениях.

Суд счел доказанным, что обвиняемый совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 190 УК Украины (в редакции от 05.04.2001), а именно: завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах.

Что решил суд

Таким образом, суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК Украины (в редакции статьи от 05.04.2001), в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

На основании части 4 статьи 70 УК Украины, по совокупности уголовных правонарушений, путем поглощения менее строгого наказания, назначенного приговором Хмельницкого горрайонного суда от 21.12.2023, более суровым, определено окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья, зачтя в срок наказания частично отбытое наказание по предыдущему приговору, которое составляет семь месяцев восемнадцать дней лишения свободы.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с обвиняемого в пользу каждого из них 126 250 гривен материального ущерба.

Приговор может быть обжалован в Хмельницкий апелляционный суд.

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