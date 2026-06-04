ВСП отказался привлечь к ответственности судью Надежду Побережную, которая назначила условный срок по делу о смерти ребенка в ДТП

Высший совет правосудия оставил без изменений решение Второй ДП ВСП об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Надежды Побережной.

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Высший совет правосудия по результатам рассмотрения жалобы оставил без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 8 апреля 2026 года об отказе в привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Шполянского районного суда Черкасской области Побережной Надежды Петровны.

Решение было принято членами Высшего совета правосудия единогласно.

Обстоятельства дела

Жалобщица узнала из местных средств массовой информации о рассмотрении в городе Шпола уголовного дела, которое, по ее мнению, вызвало значительный общественный резонанс. Ссылаясь на электронные источники в сети Интернет, она указывала, что в результате нарушения обвиняемым Правил дорожного движения наступили непоправимые последствия — смерть малолетнего ребенка.

По убеждению жалобщицы, судья Надежда Побережная, которая рассматривала указанное дело, встала на сторону обвиняемого, что, по ее словам, является подтверждением недобросовестного и неэтичного поведения, подрывающего авторитет правосудия и служащего основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

Согласно материалам дела, приговором Шполянского районного суда Черкасской области от 6 августа 2024 года обвиняемый был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 286 УК Украины. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Однако суд освободил обвиняемого от отбывания основного наказания с испытанием на основании статей 75, 104 УК Украины, установив испытательный срок продолжительностью 2 года. В течение этого периода осужденный обязан выполнять возложенные на него обязанности в соответствии со статьей 76 УК Украины.

Впоследствии приговор в части назначения наказания был отменен Черкасским апелляционным судом. В этой части был постановлен новый приговор, которым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Основания дисциплинарного производства

Дисциплинарное дело было открыто в связи с наличием в действиях судьи признаков дисциплинарного проступка, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», а именно — неуказание в судебном решении мотивов принятия или отклонения аргументов сторон по сути спора.

В то же время Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу об отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности. Палата констатировала, что материалы дисциплинарного дела не свидетельствуют об умышленном характере действий судьи или небрежном отношении к исполнению обязанностей.

Вместо этого действия судьи были квалифицированы как добросовестная судебная ошибка правоприменения при назначении наказания, которая впоследствии была исправлена судом высшей инстанции.

Таким образом, Высший совет правосудия поддержал позицию Дисциплинарной палаты и окончательно закрыл вопрос о привлечении судьи Надежды Побережной к дисциплинарной ответственности.

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