Придется ли доплачивать 20% за каждую посылку с AliExpress и Temu: в Раде вернулись к идее налога

НДС на покупки с AliExpress и Temu вновь стал предметом дискуссий в Верховной Раде после провала предыдущего законопроекта.

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Введение налогообложения мелких международных посылок в 2026 году маловероятно из-за сложности законодательного процесса и необходимости технической подготовки таможенной инфраструктуры. Об этом сообщили в Верховной Раде, комментируя дискуссии относительно возможной отмены действующей льготы для международных отправлений.

Отмечается, что соответствующая законодательная инициатива в настоящее время находится на этапе проработки, поэтому ее реализация в этом году маловероятна.

В то же время в парламенте подчеркнули, что вопрос остается предметом обсуждения. Окончательное решение будет зависеть от результатов рассмотрения законопроекта, голосования в Верховной Раде и дальнейшей имплементации новых правил.

Когда могут ввести налог на международные посылки

По словам представителей парламента, даже в случае поддержки соответствующей инициативы необходимо будет пройти полную законодательную процедуру и обеспечить техническую готовность таможенных органов и операторов доставки к новой модели администрирования налога.

В настоящее время законодательные решения о введении новых правил не приняты.

Верховная Рада ранее отклонила законопроект о налогообложении посылок

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в мае Верховная Рада отклонила законопроект №12360, который предусматривал отмену действующего освобождения от НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро. Для направления документа на повторное второе чтение народным депутатам не хватило голосов, после чего законопроект был отклонен.

Во время рассмотрения парламент также не поддержал 11 поправок, которыми предлагалось исключить из документа нормы о налогообложении мелких международных отправлений.

Как могло измениться налогообложение посылок с AliExpress, Temu и Amazon

В случае принятия законопроекта украинцам пришлось бы платить 20% НДС фактически за все покупки на иностранных маркетплейсах, в частности AliExpress, Temu, Amazon и других онлайн-платформах.

Предложенный механизм предусматривал, что маркетплейсы автоматически будут взимать НДС во время оформления заказа. Далее средства должны были перечисляться в государственный бюджет через операторов доставки. Если продавец не был бы интегрирован в украинскую систему администрирования НДС, налог должен был бы уплачиваться непосредственно получателем через почтового оператора.

Для администрирования налога планировалось использовать UCR — уникальный код международного почтового отправления, что позволило бы автоматизировать обработку посылок, в том числе консолидированных отправлений, когда несколько заказов объединяются в одну посылку.

В Государственной таможенной службе ранее заявляли о готовности перейти на автоматическую обработку международных отправлений в случае принятия соответствующих законодательных изменений.

Сколько средств мог получить бюджет от налога на посылки

В Министерстве финансов ранее заявляли, что отмена льготы для посылок до 150 евро может обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет на уровне около 10 млрд грн ежегодно. Инициатива также рассматривалась в контексте гармонизации украинского налогового законодательства с законодательством Европейского Союза и выполнения отдельных международных обязательств Украины.

Почему бизнес поддерживал отмену льготы на посылки до 150 евро

Представители бизнеса поддерживали законодательные изменения, подчеркивая, что действующий механизм создает неравные условия конкуренции между украинскими продавцами и иностранными маркетплейсами.

Профильный комитет Верховной Рады ранее рекомендовал парламенту поддержать соответствующие законодательные инициативы.

Несмотря на провал голосования по законопроекту №12360, вопрос налогообложения международных посылок не снят с повестки дня. В настоящее время в парламенте обсуждаются новые подходы к урегулированию этой сферы, однако конкретных решений пока не принято.

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