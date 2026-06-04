Чи доведеться доплачувати 20% за кожну посилку з AliExpress і Temu: у Раді повернулися до ідеї податку

ПДВ на покупки з AliExpress і Temu знову став предметом дискусій у Верховній Раді після провалу попереднього законопроєкту.

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Запровадження оподаткування дрібних міжнародних посилок у 2026 році є малоймовірним через складність законодавчого процесу та необхідність технічної підготовки митної інфраструктури. Про це повідомили у Верховній Раді, коментуючи дискусії щодо можливого скасування чинної пільги для міжнародних відправлень.

Зазначається, що відповідна законодавча ініціатива наразі перебуває на етапі опрацювання, тому її реалізація цього року малоймовірна.

Водночас у парламенті наголосили, що питання залишається предметом обговорення. Остаточне рішення залежатиме від результатів розгляду законопроєкту, голосування у Верховній Раді та подальшої імплементації нових правил.

Коли можуть запровадити податок на міжнародні посилки

За словами представників парламенту, навіть у разі підтримки відповідної ініціативи необхідно буде пройти повну законодавчу процедуру та забезпечити технічну готовність митних органів і операторів доставки до нової моделі адміністрування податку.

Наразі законодавчих рішень щодо запровадження нових правил не ухвалено.

Верховна Рада раніше відхилила законопроєкт про оподаткування посилок

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у травні Верховна Рада відхилила законопроєкт №12360, який передбачав скасування чинного звільнення від ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Для направлення документа на повторне друге читання народним депутатам не вистачило голосів, після чого законопроєкт було відхилено.

Під час розгляду парламент також не підтримав 11 поправок, якими пропонувалося вилучити з документа норми щодо оподаткування дрібних міжнародних відправлень.

Як могло змінитися оподаткування посилок з AliExpress, Temu та Amazon

У разі ухвалення законопроєкту українці мали б сплачувати 20% ПДВ фактично за всі покупки на іноземних маркетплейсах, зокрема AliExpress, Temu, Amazon та інших онлайн-платформах.

Запропонований механізм передбачав, що маркетплейси автоматично стягуватимуть ПДВ під час оформлення замовлення. Далі кошти мали перераховуватися до державного бюджету через операторів доставки. Якщо продавець не був би інтегрований до української системи адміністрування ПДВ, податок мав би сплачувати безпосередньо одержувач через поштового оператора.

Для адміністрування податку планувалося використовувати UCR — унікальний код міжнародного поштового відправлення, що дозволило б автоматизувати обробку посилок, зокрема консолідованих відправлень, коли кілька замовлень об'єднуються в одну посилку.

У Держмитслужбі раніше заявляли про готовність перейти на автоматичну обробку міжнародних відправлень у разі ухвалення відповідних законодавчих змін.

Скільки коштів міг отримати бюджет від податку на посилки

У Міністерстві фінансів раніше заявляли, що скасування пільги для посилок до 150 євро може забезпечити додаткові надходження до державного бюджету на рівні близько 10 млрд грн щороку. Ініціатива також розглядалася в контексті гармонізації українського податкового законодавства із законодавством Європейського Союзу та виконання окремих міжнародних зобов'язань України.

Чому бізнес підтримував скасування пільги на посилки до 150 євро

Представники бізнесу підтримували законодавчі зміни, наголошуючи, що чинний механізм створює нерівні умови конкуренції між українськими продавцями та іноземними маркетплейсами.

Профільний комітет Верховної Ради раніше рекомендував парламенту підтримати відповідні законодавчі ініціативи.

Попри провал голосування за законопроєкт №12360, питання оподаткування міжнародних посилок не знято з порядку денного. Наразі в парламенті обговорюються нові підходи до врегулювання цієї сфери, однак конкретних рішень поки не ухвалено.

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