Українцям не доведеться сплачувати 20% податку за покупки на AliExpress і Temu — Рада провалила голосування

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12360, який передбачав скасування пільгового порога для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Для направлення документа на повторне друге читання народним депутатам не вистачило голосів, у результаті чого законопроєкт був відхилений.

Під час розгляду парламент також провалив усі 11 поправок, які пропонували виключити норму про оподаткування дрібних міжнародних відправлень.

У разі ухвалення документа українцям довелося б сплачувати 20% ПДВ фактично за всі покупки на іноземних маркетплейсах, зокрема AliExpress, Temu, Amazon та інших онлайн-платформах.

Ініціатива була частиною зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом у межах гармонізації податкового законодавства. У Міністерстві фінансів розраховували, що нові правила дозволять додатково залучати близько 10 млрд грн на рік до державного бюджету.

Як могло змінитися оподаткування посилок з AliExpress, Temu та Amazon

У межах запропонованого механізму маркетплейси могли б автоматично стягувати ПДВ під час оформлення замовлення. Після цього кошти мали передаватися операторам доставки, які перераховували б їх до бюджету.

В «Укрпошті» пояснювали, що розглядалися два варіанти сплати ПДВ. Перший — автоматичне нарахування податку безпосередньо маркетплейсом під час покупки. Другий — сплата податку одержувачем через поштового оператора у випадку, якщо продавець не інтегрований з українською системою адміністрування ПДВ.

Зараз доставку товарів Temu в Україну здійснюють кілька операторів, серед яких «Укрпошта», «Нова пошта» та Meest Express.

Також планували автоматизувати обробку міжнародних посилок

Для адміністрування ПДВ планували використовувати UCR — унікальний код посилки. За задумом авторів ініціативи, це мало забезпечити автоматизовану обробку міжнародних відправлень, зокрема консолідованих посилок, коли кілька замовлень об’єднуються в одне відправлення.

В «Укрпошті» зазначали, що обсяги міжнародних перевезень суттєво зросли. Якщо у 2021 році перевезли близько 4 млн кг міжнародних відправлень, то минулого року — вже 12 млн кг.

У Держмитслужбі раніше заявляли про готовність перейти на автоматичну обробку всіх міжнародних посилок у разі ухвалення законопроєкту.

Чому бізнес підтримував скасування пільги на посилки до 150 євро

Представники бізнесу підтримували ініціативу, наголошуючи, що чинна система створює нерівні умови для українських виробників та стимулює компанії переносити склади електронної комерції за кордон, зокрема через ризики повітряних атак в Україні.

Проєкт також підтримав і профільний комітет

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити пакет законопроєктів №15112-д та №12360.

Документи передбачали, що в межах гармонізації українського законодавства з нормами ЄС Україна покладе обов’язок адміністрування ПДВ на іноземні маркетплейси, а також запровадить автоматичний обмін інформацією про продажі товарів через онлайн-платформи.

