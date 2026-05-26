ЦВК визнала Дениса П’ятигорця обраним народним депутатом замість Степана Кубіва

Для реєстрації народним депутатом України Денис П’ятигорець має не пізніш як на 20-ий день подати до Комісії визначені законодавством документи

Фото: lutsk.rayon.in.ua

Центральна виборча комісія визнала Дениса П’ятигорця обраним народним депутатом України.

Зазначається, що ЦВК отримала з Верховної Ради документ про дострокове припинення повноважень народного депутата України Степана Кубіва.

Як відомо, 18 травня Степан Кубів пішов із життя.

Він був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Європейська Солідарність».

ЦВК розглянула документ та визнала Дениса П’ятигорця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії «Європейська Солідарність» під №28, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.

«Для реєстрації народним депутатом України Денис П’ятигорець має не пізніш як на 20-ий день подати до Комісії визначені законодавством документи. Своєю чергою Комісія не пізніше як на 5-ий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення», - додали у ЦВК.

