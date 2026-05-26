  1. В Україні

На Миколаївщині депутатку міськради вдруге оштрафували за російську мову під час сесії

15:30, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Депутатка вже притягувалася до адміністративної відповідальності за аналогічне порушення у 2025 році, однак повторно використала російську мову під час офіційного засідання органу місцевого самоврядування.
На Миколаївщині депутатку міськради вдруге оштрафували за російську мову під час сесії
Фото: facebook.com/pervomaisk.mk.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська винесла постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 8500 гривень за повторне протягом року порушення вимог мовного законодавства депутаткою Первомайської міської ради Миколаївської області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Під час здійснення державного контролю представником Уповноваженого було встановлено факт використання депутаткою недержавної мови під час засідання чергової 92-ї сесії Первомайської міської ради, що є порушенням частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Як зазначено у постанові, депутатка вже притягувалася до адміністративної відповідальності за аналогічне порушення у 2025 році, однак повторно використала російську мову під час офіційного засідання органу місцевого самоврядування.

Уповноважена із захисту державної мови нагадала, робочою мовою діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема мовою засідань, заходів, зустрічей та робочого спілкування, є державна мова.

У разі несплати штрафу в зазначений строк постанова надсилається до органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку.

Відповідно до положень статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу та становить 17 000 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф мова

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд дозволив стягнути з керівника понад 1,6 млн грн за незаконне звільнення директора управління

Верховний Суд підтвердив право роботодавця у порядку регресу стягнути зі службової особи усі витрати через незаконне звільнення працівника.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Малі виробники електроенергії отримали можливість добровільного доступу до аукціонів

Уряд змінює модель доступу для малих виробників електроенергії: виробники на об’єктах розподіленої генерації можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]