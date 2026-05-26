На Миколаївщині депутатку міськради вдруге оштрафували за російську мову під час сесії

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська винесла постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 8500 гривень за повторне протягом року порушення вимог мовного законодавства депутаткою Первомайської міської ради Миколаївської області.

Під час здійснення державного контролю представником Уповноваженого було встановлено факт використання депутаткою недержавної мови під час засідання чергової 92-ї сесії Первомайської міської ради, що є порушенням частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Як зазначено у постанові, депутатка вже притягувалася до адміністративної відповідальності за аналогічне порушення у 2025 році, однак повторно використала російську мову під час офіційного засідання органу місцевого самоврядування.

Уповноважена із захисту державної мови нагадала, робочою мовою діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема мовою засідань, заходів, зустрічей та робочого спілкування, є державна мова.

У разі несплати штрафу в зазначений строк постанова надсилається до органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку.

Відповідно до положень статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу та становить 17 000 грн.

