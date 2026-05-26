Петра Талпу призначено на посаду голови Служби судової охорони

15:09, 26 травня 2026
Петра Талпу визначено переможцем конкурсу на посаду голови Служби судової охорони, він набрав 17,6 балів.
У вівторок, 26 травня, під час засідання Вища рада правосуддя вирішила призначити Талпу Петра Валентиновича на посаду голови Служби судової охорони, звільнивши його з посади заступника голови Служби судової охорони з організаційно-управлінської діяльності. Про це повідомила ВРП.

«4 травня 2026 року Комісія для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад голови Служби судової охорони, його заступників визначила Петра Талпу переможцем конкурсу, що набрав загальну кількість 17,6 балів», - заявили у ВРП.

Загалом у конкурсі на посаду Голови Служби судової охорони брали участь 6 кандидатів.

У ВРП нагадали, що голова Служби судової охорони здійснює організацію роботи органу, який є відповідальним за підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщень судів, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей тощо.

Нагадаємо, у березні Петра Талпу призначено виконувачем обов’язків голови Служби судової охорони.

