Родини військових можуть оформити пільги без захисника: куди звертатися та які документи потрібні

16:19, 26 травня 2026
Сім’ї українських військових можуть оформлювати пільги без особистої присутності захисника, якщо він перебуває на фронті, лікуванні або через службу не має можливості самостійно подати документи.
Тисячі українських родин сьогодні живуть в очікуванні повідомлення від рідних із фронту, а разом із цим змушені самостійно вирішувати побутові та фінансові питання у тилу. Одне з найпоширеніших — як оформити пільги, якщо військовослужбовець не може особисто подати документи.

На цьому наголосили у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Зазначається, що закон дозволяє оформлювати пільги без особистої присутності військового. Звернутися замість нього можуть дружина або чоловік, батьки чи інші повнолітні члени сім’ї, якщо захисник перебуває на фронті, лікуванні або через службу не має можливості займатися документами.

У Комітеті заявили, що право на пільги підтверджують не лише посвідчення ветерана, а й електронне посвідчення або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Це дає змогу оформити допомогу навіть у випадках, коли військовий ще не встиг отримати паперове посвідчення.

Для оформлення пільг необхідно подати заяву, документ, що посвідчує особу заявника, підтвердження родинних зв’язків, а також посвідчення ветерана, е-посвідчення або витяг із реєстру ветеранів.

Після цього родина може оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива чи скрапленого газу.

Окремо звернули увагу на ситуації, коли військовослужбовець перебуває у полоні або вважається зниклим безвісти. У таких випадках члени сім’ї також можуть оформити пільги або перевести виплати на власний банківський рахунок, звернувшись до Пенсійного фонду із відповідними документами.

У податковому комітеті наголосили, що багато родин відкладають оформлення допомоги, чекаючи повернення військового, хоча закон уже зараз дозволяє зробити це без його особистої присутності.

