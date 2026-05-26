  1. В Україні

Мінцифри запустило сервіс блокування від азартних ігор: як обмежити доступ рідним

16:35, 26 травня 2026
Сервіс дозволяє подати заяву на обмеження доступу до легальних гральних закладів.
Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про можливість швидкого самостійного або сімейного обмеження участі в азартних іграх через онлайн-сервіс PlayCity.

У відомстві зазначають, що ігрова залежність часто починається непомітно.

«Лудоманія розвивається поступово й часто непомітно для самого гравця. Спочатку азартна гра сприймається як розвага, але за відсутності обмежень вона може перейти у проблемну, а згодом — у патологічну ігрову поведінку», - вказують у Мінцифри.

Для користувачів передбачені такі опції:

  • самообмеження — можливість заблокувати собі доступ до азартних ігор на строк від 6 місяців до 3 років;
  • обмеження для родичів — можливість ініціювати тимчасове обмеження участі в азартних іграх для члена сім’ї строком до 6 місяці, за потреби — продовжити цей термін.

Подати заяву можна онлайн через сайт PlayCity.

Нагадаємо, що «Судова-юридична газета» вже писала, що за ініціативою Мінцифри ідентифікація гравців у закладах азартних ігор включатиме обов’язкову перевірку за Реєстром військовослужбовців.

Міністерство цифрової трансформації

