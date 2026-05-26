Мінцифри запустило сервіс блокування від азартних ігор: як обмежити доступ рідним

Сервіс дозволяє подати заяву на обмеження доступу до легальних гральних закладів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про можливість швидкого самостійного або сімейного обмеження участі в азартних іграх через онлайн-сервіс PlayCity.

У відомстві зазначають, що ігрова залежність часто починається непомітно.

«Лудоманія розвивається поступово й часто непомітно для самого гравця. Спочатку азартна гра сприймається як розвага, але за відсутності обмежень вона може перейти у проблемну, а згодом — у патологічну ігрову поведінку», - вказують у Мінцифри.

Сервіс дозволяє подати заяву на обмеження доступу до легальних гральних закладів.

Для користувачів передбачені такі опції:

самообмеження — можливість заблокувати собі доступ до азартних ігор на строк від 6 місяців до 3 років;

обмеження для родичів — можливість ініціювати тимчасове обмеження участі в азартних іграх для члена сім’ї строком до 6 місяці, за потреби — продовжити цей термін.

Подати заяву можна онлайн через сайт PlayCity.

Нагадаємо, що «Судова-юридична газета» вже писала, що за ініціативою Мінцифри ідентифікація гравців у закладах азартних ігор включатиме обов’язкову перевірку за Реєстром військовослужбовців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.