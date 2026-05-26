  1. В Україні

Правила вступу хочуть оголошувати заздалегідь, а ДПА — скасувати: що готують школярам на 2027 рік

16:26, 26 травня 2026
В Україні планують заздалегідь визначати умови вступу до вишів, адаптувати правила вступної кампанії до воєнних реалій та скасувати державну підсумкову атестацію для школярів у 2027 році.
Як писала «Судово-юридична газета», в Україні планують змінити правила вступної кампанії та звільнити школярів від проходження державної підсумкової атестації. Відповідні норми передбачені законопроєктом №15254, яким пропонується скасувати ДПА для здобувачів освіти, які у 2027 році завершуватимуть кожен рівень повної загальної середньої освіти.

Документ передбачає зміни правил вступної кампанії та скасування державної підсумкової атестації у 2027 році. Законопроєкт покликаний забезпечити завчасне визначення умов вступу для майбутніх абітурієнтів та надати уряду й Міністерству освіти більше можливостей адаптувати процедури до умов воєнного стану. Про це заявили у парламентському комітеті з питань освіти, науки та інновацій.

Там наголосили, що правила вступу не повинні змінюватися в останній момент, а мають бути прогнозованими для школярів та їхніх родин. По цій причині законопроєкт був поданий ще під час вступної кампанії 2026 року.

Зазначається, що в освітній сфері необхідно працювати на перспективу та ухвалювати рішення заздалегідь. У Комітеті вважають, що парламентська процедура розгляду законопроєктів займає час: навіть у разі швидкого ухвалення документа між його реєстрацією та голосуванням проходить щонайменше місяць. Якщо ж законопроєкт розглядатимуть у двох читаннях, процес може тривати не менше двох місяців.

За словами голови комітету, ключова мета ініціативи полягає в тому, щоб учні 11-х класів уже влітку знали, за якими правилами проходитиме наступна вступна кампанія. Він підкреслив, що інформацію про умови вступу потрібно повідомляти не наприкінці року чи перед Новим роком, а мінімум за рік до кампанії.

Законопроєкт також має надати Міністерству освіти і науки та Кабінету Міністрів можливість гнучко визначати інструменти проведення вступної кампанії з урахуванням воєнних реалій. Зокрема, йдеться про можливість не застосовувати всі процедури, передбачені для класичного зовнішнього незалежного оцінювання.

Українцям нагадали, що чинний Закон «Про вищу освіту» фактично закріплює модель вступу через ЗНО, тому для адаптації правил до умов війни необхідні законодавчі зміни.

Окремо документ врегульовує питання державної підсумкової атестації. Законопроєкт передбачає скасування проведення ДПА у 2027 році. Наразі законодавство визначає, що державна підсумкова атестація має проходити саме у форматі зовнішнього незалежного оцінювання.

Верховна Рада України законопроект Міносвіти школа освіта

Стрічка новин

