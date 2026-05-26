В Україні готують нову модель відбудови: ставка на приватні інвестиції та соціальне житло

Відновлення українських громад після війни потребуватиме залучення приватного капіталу, розвитку соціального житла та створення ефективних механізмів співпраці між державою, громадами й бізнесом, зазначили у Раді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для повноцінного відновлення українських громад, які постраждали через війну, Україні необхідно не лише бюджетне та міжнародне фінансування, а й ефективні механізми залучення приватних інвестицій та соціальні програми, що стимулюватимуть людей залишатися або повертатися додому.

Про це під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів у Києві, що проходив у межах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, заявила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Зазначається, що відновлення територій не може обмежуватися лише ліквідацією наслідків руйнувань. У Комітеті підкреслили, що країні потрібна довгострокова модель взаємодії між державою, громадами, бізнесом і міжнародними партнерами. Одним із ключових інструментів для цього має стати оновлене законодавство про публічно-приватне партнерство.

Без залучення приватного капіталу реалізувати масштабні інфраструктурні проєкти буде складно, оскільки бюджетних ресурсів недостатньо. У Комітеті пояснили, що нова модель ППП має забезпечити зрозумілі правила співпраці, де держава, громади та інвестори працюватимуть як рівноправні партнери, а не витрачатимуть роки на бюрократичні погодження.

Окремо звернули увагу на спроможність самих громад. Для того щоб інвестори були готові вкладати кошти у відновлення, місцева влада повинна мати якісно підготовлені проєкти, прозорі процедури та чіткі правові механізми реалізації.

Водночас важливою складовою відбудови парламентарка назвала соціальний захист населення. У парламентському комітеті кажуть, що відновлення не матиме результату, якщо люди, які втратили житло, залишаться без підтримки та можливостей вирішити житлове питання.

Одним із ключових рішень у цьому напрямі, за її словами, має стати розвиток соціального житла. Йдеться не лише про допомогу вразливим категоріям населення, а й про створення умов для повернення людей у громади, стабілізації місцевої економіки та подальшого розвитку територій.

Програми соціального житла та нові формати житлової підтримки мають бути інтегровані у загальну політику відновлення держави, вважають у Комітеті.

Підсумовуючи, було зазначено, що відбудова країни — це не лише реконструкція зруйнованих об’єктів, а й формування нових правил, відповідального управління та стратегічного бачення майбутнього, яке дозволить громадам перейти від режиму виживання до сталого розвитку після завершення війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.