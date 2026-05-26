  1. В Україні

В Україні готують нову модель відбудови: ставка на приватні інвестиції та соціальне житло

16:05, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Відновлення українських громад після війни потребуватиме залучення приватного капіталу, розвитку соціального житла та створення ефективних механізмів співпраці між державою, громадами й бізнесом, зазначили у Раді.
В Україні готують нову модель відбудови: ставка на приватні інвестиції та соціальне житло
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для повноцінного відновлення українських громад, які постраждали через війну, Україні необхідно не лише бюджетне та міжнародне фінансування, а й ефективні механізми залучення приватних інвестицій та соціальні програми, що стимулюватимуть людей залишатися або повертатися додому.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів у Києві, що проходив у межах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, заявила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Зазначається, що відновлення територій не може обмежуватися лише ліквідацією наслідків руйнувань. У Комітеті підкреслили, що країні потрібна довгострокова модель взаємодії між державою, громадами, бізнесом і міжнародними партнерами. Одним із ключових інструментів для цього має стати оновлене законодавство про публічно-приватне партнерство.

Без залучення приватного капіталу реалізувати масштабні інфраструктурні проєкти буде складно, оскільки бюджетних ресурсів недостатньо. У Комітеті пояснили, що нова модель ППП має забезпечити зрозумілі правила співпраці, де держава, громади та інвестори працюватимуть як рівноправні партнери, а не витрачатимуть роки на бюрократичні погодження.

Окремо звернули увагу на спроможність самих громад. Для того щоб інвестори були готові вкладати кошти у відновлення, місцева влада повинна мати якісно підготовлені проєкти, прозорі процедури та чіткі правові механізми реалізації.

Водночас важливою складовою відбудови парламентарка назвала соціальний захист населення. У парламентському комітеті кажуть, що відновлення не матиме результату, якщо люди, які втратили житло, залишаться без підтримки та можливостей вирішити житлове питання.

Одним із ключових рішень у цьому напрямі, за її словами, має стати розвиток соціального житла. Йдеться не лише про допомогу вразливим категоріям населення, а й про створення умов для повернення людей у громади, стабілізації місцевої економіки та подальшого розвитку територій.

Програми соціального житла та нові формати житлової підтримки мають бути інтегровані у загальну політику відновлення держави, вважають у Комітеті. 

Підсумовуючи, було зазначено, що відбудова країни — це не лише реконструкція зруйнованих об’єктів, а й формування нових правил, відповідального управління та стратегічного бачення майбутнього, яке дозволить громадам перейти від режиму виживання до сталого розвитку після завершення війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України Україна війна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд дозволив стягнути з керівника понад 1,6 млн грн за незаконне звільнення директора управління

Верховний Суд підтвердив право роботодавця у порядку регресу стягнути зі службової особи усі витрати через незаконне звільнення працівника.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Малі виробники електроенергії отримали можливість добровільного доступу до аукціонів

Уряд змінює модель доступу для малих виробників електроенергії: виробники на об’єктах розподіленої генерації можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]