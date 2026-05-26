  1. Законодавство

Верховна Рада підтримала за основу нову редакцію закону про Омбудсмана

16:38, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
256 депутатів проголосувало «за».
Верховна Рада підтримала за основу нову редакцію закону про Омбудсмана
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 13181 щодо нової редакції Закону про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Рішення підтримали 256 народних депутатів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Законопроєкт має замінити застарілий законодавчий акт, що був ухвалений ще в 1997 році і не враховує сучасних викликів у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина.

Документ спрямований на виконання міжнародних зобов’язань України та приведення діяльності інституції Омбудсмана у відповідність до Паризьких і Венеційських принципів ООН.

Законопроєкт передбачає посилення інституційної незалежності Уповноваженого та розширення його мандата.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань свободи слова розглянув законопроєкт № 13181 про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, поданий групою народних депутатів на чолі зі спікером Русланом Стефанчуком.

Під час обговорення Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що законопроєкт є результатом тривалої спільної роботи парламенту, Офісу Омбудсмана, громадянського суспільства та міжнародних партнерів і спрямований на оновлення інституції відповідно до сучасних викликів, зокрема в умовах воєнного стану, а також до європейських стандартів захисту прав людини.

За його словами, законопроєкт має важливе значення для євроінтеграції України та виконання зобов’язань у межах переговорів про вступ до ЄС. Він також враховує рекомендації міжнародних організацій щодо розширення повноважень Омбудсмана, підвищення прозорості процедури призначення та забезпечення фінансової незалежності інституції.

Документ передбачає комплексні зміни, зокрема розширення повноважень Уповноваженого, посилення парламентського контролю за дотриманням прав людини, впорядкування діяльності Секретаріату та представників, а також удосконалення механізмів розгляду звернень громадян і функціонування Національного превентивного механізму.

У Комітеті наголосили, що ухвалення законопроєкту є важливим для збереження міжнародного статусу інституції та проходження відповідної акредитації, а також для підвищення ефективності реагування на порушення прав людини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України законопроект омбудсмен

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд дозволив стягнути з керівника понад 1,6 млн грн за незаконне звільнення директора управління

Верховний Суд підтвердив право роботодавця у порядку регресу стягнути зі службової особи усі витрати через незаконне звільнення працівника.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Малі виробники електроенергії отримали можливість добровільного доступу до аукціонів

Уряд змінює модель доступу для малих виробників електроенергії: виробники на об’єктах розподіленої генерації можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]