Верховна Рада підтримала за основу нову редакцію закону про Омбудсмана

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 13181 щодо нової редакції Закону про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Рішення підтримали 256 народних депутатів.

Законопроєкт має замінити застарілий законодавчий акт, що був ухвалений ще в 1997 році і не враховує сучасних викликів у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина.

Документ спрямований на виконання міжнародних зобов’язань України та приведення діяльності інституції Омбудсмана у відповідність до Паризьких і Венеційських принципів ООН.

Законопроєкт передбачає посилення інституційної незалежності Уповноваженого та розширення його мандата.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань свободи слова розглянув законопроєкт № 13181 про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, поданий групою народних депутатів на чолі зі спікером Русланом Стефанчуком.

Під час обговорення Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що законопроєкт є результатом тривалої спільної роботи парламенту, Офісу Омбудсмана, громадянського суспільства та міжнародних партнерів і спрямований на оновлення інституції відповідно до сучасних викликів, зокрема в умовах воєнного стану, а також до європейських стандартів захисту прав людини.

За його словами, законопроєкт має важливе значення для євроінтеграції України та виконання зобов’язань у межах переговорів про вступ до ЄС. Він також враховує рекомендації міжнародних організацій щодо розширення повноважень Омбудсмана, підвищення прозорості процедури призначення та забезпечення фінансової незалежності інституції.

Документ передбачає комплексні зміни, зокрема розширення повноважень Уповноваженого, посилення парламентського контролю за дотриманням прав людини, впорядкування діяльності Секретаріату та представників, а також удосконалення механізмів розгляду звернень громадян і функціонування Національного превентивного механізму.

У Комітеті наголосили, що ухвалення законопроєкту є важливим для збереження міжнародного статусу інституції та проходження відповідної акредитації, а також для підвищення ефективності реагування на порушення прав людини.

