Як правильно задекларувати квартиру, якщо частину грошей подарували родичі

Квартира в декларації: як врахувати подаровані гроші від родичів.

Під час подання щорічних декларацій у декларантів нерідко виникають питання щодо того, як правильно відображати придбання нерухомості, якщо частина коштів на купівлю була подарована члену сім’ї. Особливо це стосується випадків, коли право власності оформлюється на суб’єкта декларування, а джерелом частини коштів є подарунок дружині або чоловікові від родичів.

«Судово-юридична газета» проаналізувала приклади, наведені Національним агентством з питань запобігання корупції, щодо того, як у таких випадках правильно відображати нерухомість та видатки у декларації.

Йдеться про ситуацію, коли сім’я купує квартиру вартістю 3 млн грн: 2 млн грн суб’єкт декларування заощадив із заробітної плати, а ще 1 млн грн дружина декларанта отримала у подарунок від своїх батьків. Право власності на квартиру у звітному періоді зареєстровано на суб’єкта декларування.

У такому випадку в декларації необхідно відобразити:

у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» — інформацію про придбану квартиру, якщо вона перебуває у власності станом на кінець звітного року;

у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» — інформацію про подарунок дружині у грошовій формі;

у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» — інформацію про договір купівлі-продажу та видаток суб’єкта декларування на його виконання, якщо разовий видаток перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Якщо вся сума за квартиру була сплачена суб’єктом декларування однією транзакцією, то у декларації зазначається видаток у розмірі 3 млн грн.

Водночас рух коштів між членами сім’ї окремо не декларується, окрім випадків, коли йдеться про самостійний вид доходу, зокрема подарунок.

Правочин члена сім’ї декларанта — у цьому випадку подарунок, отриманий дружиною, — окремо в декларації не зазначається.

