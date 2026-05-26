Пенсія у 60 років під загрозою: через які помилки українці втрачають страховий стаж

Пенсійний фонд попередив, що у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років українцям потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, однак через неофіційну роботу, помилки в документах, договори ЦПХ або несплату ЄСВ частину трудових років можуть не зарахувати.

Для оформлення пенсії у 60 років українцям необхідно мати достатній страховий стаж. У 2026 році мінімальна вимога становить 33 роки. Проте навіть багаторічна робота не завжди гарантує, що весь трудовий період буде врахований Пенсійним фондом. Часто люди дізнаються про нестачу стажу лише перед виходом на пенсію.

У Пенсійному фонді пояснюють, що страховий стаж формується лише за ті періоди, коли роботодавець або сама людина офіційно сплачували внески. Якщо таких платежів не було або документи оформлені неправильно, у пенсійній історії виникають так звані «дірки».

Через що виникають прогалини у стажі

Однією з найпоширеніших причин є неофіційне працевлаштування. Працівник може роками виконувати роботу, але якщо роботодавець не сплачував ЄСВ, цей період не буде врахований для пенсії. Подібна ситуація часто трапляється і при отриманні зарплати «в конверті».

Втрати стажу також виникають через тривалі перерви у роботі. Це може бути догляд за дитиною без належного оформлення, затяжний пошук нового місця праці або звільнення на тривалий період. Додаткові ризики стосуються підприємців, які тимчасово припиняли діяльність, а також українців, що працювали за кордоном без добровільної сплати внесків в Україні.

Чим небезпечна робота за договорами ЦПХ

Окрему увагу фахівці радять звернути на цивільно-правові договори та неповну зайнятість. У таких випадках страховий стаж зараховується не автоматично за повний місяць, а відповідно до розміру сплачених внесків.

Якщо сума ЄСВ виявиться меншою за мінімально встановлений рівень, людині можуть зарахувати лише частину місяця. Через кілька років це здатне перетворитися на суттєву нестачу стажу для виходу на пенсію.

Помилки в документах теж можуть позбавити пенсії

Іноді проблема виникає навіть у тих, хто працював офіційно. Причиною можуть стати помилки у трудових книжках або кадрових документах. Неправильно вказані дати, відсутні печатки, виправлення без підтвердження чи неточності у назві посади нерідко стають підставою для неврахування стажу.

Додаткові труднощі виникають після ліквідації підприємств або втрати архівів. Особливо актуально це для територій, які постраждали від бойових дій чи перебували в окупації.

Як підтвердити стаж до 2004 року

Якщо йдеться про періоди роботи до 1 січня 2004 року, купити стаж заднім числом неможливо. У таких випадках єдиним способом відновити втрачені роки залишається пошук підтверджувальних документів.

Для цього необхідно звертатися до архівних установ або підприємств-правонаступників. Підтвердженням можуть бути накази про прийняття на роботу, довідки про зарплату чи інші офіційні документи. На підставі таких даних Пенсійний фонд має врахувати стаж.

Для тих, хто працює неофіційно, займається фрилансом або перебуває за кордоном, закон передбачає можливість добровільної участі у системі пенсійного страхування. Людина може самостійно укласти договір та регулярно сплачувати внески.

У такому випадку стаж продовжує накопичуватися навіть без офіційного роботодавця. Мінімальний внесок становить 22% від розміру мінімальної зарплати.

Чи можна докупити відсутній стаж

Якщо людина вже досягла пенсійного віку, але їй бракує кількох місяців або років стажу, закон дозволяє його докупити. Оформлення відбувається через Податкову службу, однак вартість такої процедури значно вища, оскільки внески сплачуються за подвійним тарифом.

Також передбачена можливість доплати за неповні місяці роботи, щоб вони були зараховані як повні.

Чому важливо регулярно перевіряти свій стаж

Фахівці радять не чекати пенсійного віку, а періодично перевіряти інформацію у власному кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Це дозволяє вчасно помітити відсутні періоди роботи та виправити проблеми з документами.

Крім того, українцям рекомендують уникати неофіційного працевлаштування та завчасно оцифрувати трудову книжку. Такий підхід допоможе уникнути неприємних сюрпризів перед виходом на пенсію та забезпечити стабільні виплати у майбутньому.

