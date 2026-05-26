  1. В Україні

Додаткові внески до ТОВ: коли потрібно сплачувати єдиний податок

19:17, 26 травня 2026
Податкова служба пояснила, у яких випадках внески учасників до додаткового капіталу ТОВ не включаються до доходу юридичної особи — платника єдиного податку, а коли такі кошти можуть вважатися безповоротною фінансовою допомогою та підлягати оподаткуванню.
Додаткові внески учасників до статутного капіталу або в якості додаткового капіталу є поширеною практикою для підтримки діяльності ТОВ. Однак у юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування, часто виникає питання: чи потрібно включати такі надходження до доходу «єдинника» та чи впливають вони на оподаткування.

Податкова служба розповідає, що п. 292.11 ПКУ визначено перелік сум коштів, які не включаються до складу доходу платника єдиного податку.

До складу доходу не включаються суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника (пп. 8 п. 292.11 ПКУ).

Нормами глави 1 розділу XIV ПКУ не передбачено інших виключень щодо віднесення до складу доходу платника єдиного податку при внесенні коштів або майна без обміну на корпоративні права.

Таким чином, кошти, внесені учасником як додатковий капітал, не включаються до складу доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) у разі здійснення господарської операції, що передбачає внесення грошових коштів або матеріальних цінностей в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою.

В іншому разі кошти, які внесені учасником до додаткового капіталу без зміни розміру статутного капіталу, можуть розглядатися як безповоротна фінансова допомога, яка в розумінні пп. 14.1.257 ПКУ є, зокрема, сумою коштів, переданою платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів. Така сума коштів підлягає включенню до бази оподаткування єдиним податком юридичною особою – платником єдиного податку.

податкова ДПС податки

