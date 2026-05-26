ВЛК у 2026 році: які категорії придатності встановлюють та що вони означають

Військово-лікарські комісії формують висновки за затвердженим розкладом хвороб і визначають чотири основні категорії придатності до служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Запорізькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зазначають, що висновки ВЛК формуються згідно з розкладом хвороб, затвердженим наказом Міністерства оборони України №402.

Основні висновки військово-лікарських комісій

Станом на 2026 рік можуть встановлюватися такі категорії придатності:

Придатний до військової служби

Особа визнається повністю придатною без обмежень щодо проходження служби. Вона може виконувати обов’язки на будь-яких посадах, зокрема у бойових підрозділах.

Придатний до служби у підрозділах забезпечення

Такий висновок надається у разі наявності обмежень за станом здоров’я. Служба можлива у підрозділах забезпечення, навчальних закладах, медичних підрозділах, а також у сферах логістики, зв’язку та охорони.

Непридатний до військової служби

Встановлюється за наявності захворювань, які унеможливлюють проходження служби. У такому випадку військовослужбовці підлягають звільненню, а військовозобов’язані виключаються з військового обліку.

Тимчасово непридатний

Такий висновок ухвалюється на період лікування після хвороби, травми або поранення. Встановлюється строк повторного огляду від 1 до 12 місяців. На цей час призов не проводиться.

Непридатний із переоглядом через 6-12 місяців

Застосовується у випадках, що потребують тривалого лікування або реабілітації. У такому разі особу звільняють зі служби, але вона залишається на військовому обліку та проходить повторний огляд у визначений строк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.