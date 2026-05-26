Верховний Суд залишив у силі конфіскацію Range Rover, яким користувався посадовець Мін’юсту Вадим Кірієнко

20:27, 26 травня 2026
Автомобіль у 2023 році придбала донька посадовця.
Верховний Суд підтвердив законність стягнення в дохід держави необґрунтованого активу, яким користувався посадовець Мін’юсту Вадим Кірієнко.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій Вищого антикорупційного суду, якими задоволено позов САП про визнання необґрунтованим активу та його стягнення в дохід держави.

Йдеться про автомобіль Land Rover Range Rover Vogue 2021 року випуску вартістю понад 3,29 млн грн на момент придбання. Встановлено, що транспортний засіб у 2023 році був придбаний донькою посадовця в інтересах начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

Суди погодилися з доводами сторони обвинувачення, що посадовець фактично міг опосередковано вчиняти із цим активом дії, тотожні за змістом праву розпорядження ним.

Суд погодився з доводами прокурора та відмовив у задоволенні касаційної скарги.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

