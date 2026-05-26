Верховний Суд залишив у силі конфіскацію Range Rover, яким користувався посадовець Мін’юсту Вадим Кірієнко

Автомобіль у 2023 році придбала донька посадовця.

Фото: Michael Heuser / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд підтвердив законність стягнення в дохід держави необґрунтованого активу, яким користувався посадовець Мін’юсту Вадим Кірієнко.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій Вищого антикорупційного суду, якими задоволено позов САП про визнання необґрунтованим активу та його стягнення в дохід держави.

Йдеться про автомобіль Land Rover Range Rover Vogue 2021 року випуску вартістю понад 3,29 млн грн на момент придбання. Встановлено, що транспортний засіб у 2023 році був придбаний донькою посадовця в інтересах начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

Суди погодилися з доводами сторони обвинувачення, що посадовець фактично міг опосередковано вчиняти із цим активом дії, тотожні за змістом праву розпорядження ним.

Суд погодився з доводами прокурора та відмовив у задоволенні касаційної скарги.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.