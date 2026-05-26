Зміна місця проживання дитини без згоди другого з батьків: які наслідки передбачає закон

Місце проживання дитини визначається за згодою батьків, а в окремих випадках — за рішенням суду.

Самовільна зміна місця проживання дитини одним із батьків є порушенням прав як самої дитини, так і другого з батьків. Законодавство передбачає, що такі спори можуть вирішуватися як за допомогою медіації, так і через органи опіки чи суд.

Як визначається місце проживання дитини

Місце проживання дитини визначається за спільною згодою батьків. Якщо дитині виповнилося 10 років, її думка також має враховуватися під час ухвалення рішення.

Що робити, якщо батьки не можуть домовитися

У разі конфлікту батьки можуть скористатися процедурою медіації — позасудовим способом врегулювання спору за участю медіатора. За результатами переговорів сторони можуть укласти письмову угоду щодо проживання дитини.

Якщо домовитися не вдалося, спір може бути переданий на розгляд органу опіки та піклування або суду. Під час розгляду враховуються ставлення батьків до виконання обов’язків, прихильність дитини до кожного з них, її вік, стан здоров’я та інші важливі обставини.

Коли дитину можуть передати під опіку

У деяких випадках, якщо жоден із батьків не здатен забезпечити належні умови для виховання, дитину можуть передати іншим родичам або під опіку органу опіки та піклування.

Чи можна самостійно змінити місце проживання дитини

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги наголошують, що самостійно змінювати місце проживання дитини без згоди другого з батьків не можна. Якщо дитину вивезли або її місце проживання змінили без законних підстав чи без рішення суду, заінтересована особа має право звернутися до суду з вимогою про повернення дитини за попереднім місцем проживання.

Водночас суд може відмовити у поверненні дитини, якщо це створюватиме загрозу її життю або здоров’ю чи якщо змінилися обставини і повернення суперечитиме інтересам дитини.

Яка передбачена відповідальність

Особа, яка самочинно змінила місце проживання малолітньої дитини, може бути зобов’язана компенсувати матеріальну та моральну шкоду. Йдеться, зокрема, про витрати на адвоката та інші збитки, яких зазнав той із батьків або законний представник, з ким проживала дитина.

