СЗЧ є триваючим злочином: Верховний Суд пояснив, який закон застосовується при зміні КК України

21:47, 26 травня 2026
ККС ВС наголосив, що висновки судів попередніх інстанцій про те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 407 КК, не є триваючим є неправильними.
Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 407 КК, є триваючим, оскільки починається з моменту самовільного залишення військової частини чи місця служби або ж нез’явлення вчасно без поважних причин на службу, і триває безперервно аж до моменту його припинення. У разі зміни в період самовільного залишення військової частини кримінального закону застосовується закон про кримінальну відповідальність, який був чинним на момент його закінчення.

Обставини справи

Обвинувачений під час проходження військової служби за мобілізацією у ЗСУ, не маючи наміру назавжди ухилитись від проходження військової служби, без дозволу відповідного командира (начальника), 17.09.2022 самовільно залишив військову частину та до 07.12.2023 був відсутній на службі без поважних причин і не виконував службові обов’язки в умовах воєнного стану.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевим судом на підставі ст. 75 КК обвинуваченого звільнено від відбування покарання з випробуванням.

Апеляційним судом вирок місцевого суду в частині призначеного покарання скасовано, призначено обвинуваченому покарання із застосуванням ст. 69 КК.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що апеляційний суд дійшов помилкового висновку, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 407 КК, не є триваючим, та було вчинене засудженим до набрання чинності Законом України № 2839-ІХ від 13.12.2022, згідно з яким з 27.01.2023 виключається можливість застосування статей 69, 75 КК до осіб, які вчинили злочин, передбачений ст. 407 КК.

Позиція ККС ВС

Скасовано вирок апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС вказала, що склад кримінального правопорушення, передбачений ст. 407 КК «Самовільне залишення військової частини або місця служби», є триваючим, оскільки починається з моменту самовільного залишення військової частини або місця служби або ж нез’явлення вчасно без поважних причин на службу, і триває безперервно протягом певного часу аж до моменту його припинення. Особа у разі вчинення триваючого кримінального правопорушення один раз вчинює дію або бездіяльність, а далі постійно перебуває у злочинному стані. Весь цей період часу у її діянні є склад закінченого кримінального правопорушення. Триваюче кримінальне правопорушення є закінченим, починаючи з моменту його припинення.

Тому висновки судів попередніх інстанцій про те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 407 КК, не є триваючим є неправильними.

В разі вчинення триваючого кримінального правопорушення застосовується закон про кримінальну відповідальність, який був чинним на момент його закінчення, і в цьому випадку зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі не застосовується.

Так, обвинувачений 17.09.2022 самовільно залишив місце служби і лише 07.12.2023 самостійно прибув до територіального управління ДБР, чим фактично припинив вчинення кримінального правопорушення. Отже, обвинувачений продовжував вчиняти кримінальне правопорушення шляхом перебування поза межами місця несення військової служби до 07.12.2023, тобто під час дії Закону України № 2839-ІХ, згідно з яким з 27.01.2023 виключалася можливість застосування статей 69, 75 КК до осіб, які в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці вчинили злочин, передбачений ст. 407 КК.

Таким чином, призначення обвинуваченому покарання за ч. 5 ст. 407 КК нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини цього Кодексу (ст. 69 КК), що було зроблено апеляційним судом, або застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК), що було зроблено місцевим судом та про що просить захисник у касаційній скарзі, є неможливим.

З постановою колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 28.04.2026 у справі № 159/140/24 (провадження № 51-4657км25) можна ознайомитись за посиланням.

