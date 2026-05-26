  1. В Україні

Кабмін підтримав новий порядок визначення зон охорони пам’яток культурної спадщини

21:20, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий порядок дозволяє визначати індивідуальні режими використання зон охорони, зокрема щодо висотності забудови, габаритів будівель та умов нового будівництва.
Кабмін підтримав новий порядок визначення зон охорони пам’яток культурної спадщини
Фото: voladm.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство культури України розробило Порядок визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини, історико-культурних заповідників та заповідних територій, а також вимоги до науково-проєктної документації для їх встановлення та оновлення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Рішення Уряду допоможе громадам і містам швидше затверджувати необхідну документацію, поєднуючи захист культурної спадщини з розвитком міського середовища. Документ визначає вимоги для відповідної науково-проєктної документації, принципи встановлення відповідних обмежень, склад та зміст такої документації.

«Новий порядок створює зрозумілі правила для всіх. Для органів охорони культурної спадщини, архітекторів, громад і бізнесу. Він допоможе прибрати багаторічну правову невизначеність, яка стримувала розвиток міст, і водночас посилить захист пам’яток. Щоб зберегти баланс між збереженням культурної спадщини та розвитком громад», — зазначила Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна.

Раніше через відсутність затвердженого порядку в багатьох регіонах роками не могли погодити необхідну документацію. У результаті автоматично діяла нормативна 100-метрова охоронна зона навколо пам’яток, що часто блокувало реконструкцію та нове будівництво навіть там, де це не створювало загрози культурній спадщині.

Новий порядок дозволяє визначати індивідуальні режими використання зон охорони, зокрема щодо:

- висотності забудови;

- габаритів будівель;

- умов нового будівництва.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд дозволив стягнути з керівника понад 1,6 млн грн за незаконне звільнення директора управління

Верховний Суд підтвердив право роботодавця у порядку регресу стягнути зі службової особи усі витрати через незаконне звільнення працівника.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Малі виробники електроенергії отримали можливість добровільного доступу до аукціонів

Уряд змінює модель доступу для малих виробників електроенергії: виробники на об’єктах розподіленої генерації можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]