Кабмін підтримав новий порядок визначення зон охорони пам’яток культурної спадщини

Новий порядок дозволяє визначати індивідуальні режими використання зон охорони, зокрема щодо висотності забудови, габаритів будівель та умов нового будівництва.

Міністерство культури України розробило Порядок визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини, історико-культурних заповідників та заповідних територій, а також вимоги до науково-проєктної документації для їх встановлення та оновлення.

Рішення Уряду допоможе громадам і містам швидше затверджувати необхідну документацію, поєднуючи захист культурної спадщини з розвитком міського середовища. Документ визначає вимоги для відповідної науково-проєктної документації, принципи встановлення відповідних обмежень, склад та зміст такої документації.

«Новий порядок створює зрозумілі правила для всіх. Для органів охорони культурної спадщини, архітекторів, громад і бізнесу. Він допоможе прибрати багаторічну правову невизначеність, яка стримувала розвиток міст, і водночас посилить захист пам’яток. Щоб зберегти баланс між збереженням культурної спадщини та розвитком громад», — зазначила Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна.

Раніше через відсутність затвердженого порядку в багатьох регіонах роками не могли погодити необхідну документацію. У результаті автоматично діяла нормативна 100-метрова охоронна зона навколо пам’яток, що часто блокувало реконструкцію та нове будівництво навіть там, де це не створювало загрози культурній спадщині.

Новий порядок дозволяє визначати індивідуальні режими використання зон охорони, зокрема щодо:

- висотності забудови;

- габаритів будівель;

- умов нового будівництва.

