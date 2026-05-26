VPN, який використовували хакери по всьому світу, ліквідували – у Дніпрі викрили адміністратора сервісу

Українські правоохоронці взяли участь у міжнародній спецоперації, у межах якої викрили одного з адміністраторів VPN-сервісу First VPN. За даними слідства, сервіс використовували для приховування хакерських атак, програм-вимагачів та іншої незаконної діяльності. Про це повідомили в Національній поліції України.

За інформацією правоохоронців, кіберзлочинці використовували First VPN для приховування своїх цифрових слідів та анонімізації діяльності в мережі. Сервіс забезпечував користувачам анонімність і фактично функціонував як окрема інфраструктура для кіберзлочинного середовища.

У Нацполіції зазначили, що за даними Європолу First VPN фігурував майже в кожному великому міжнародному розслідуванні кіберзлочинів, яке підтримувало агентство.

VPN-сервіси зазвичай застосовують для створення захищеного з’єднання між пристроєм користувача та інтернетом, приховуючи його місцеперебування та мережевий трафік. Водночас адміністратори First VPN відкрито позиціонували платформу як інструмент для анонімної злочинної діяльності.

Сервіс активно рекламували на відомих кіберзлочинних форумах. На сайті платформи також заявляли про відмову від співпраці з правоохоронними та судовими органами, незбереження даних користувачів і непідконтрольність будь-якій юрисдикції.

У межах міжнародної операції за участю правоохоронців семи держав у Дніпрі викрили одного з адміністраторів сервісу.

Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання слідчі Національної поліції вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Крім того, правоохоронці демонтували понад 30 серверів, пов’язаних із роботою First VPN, а також порушили функціонування критичної інфраструктури, яка використовувалася для підтримки кіберзлочинної діяльності у різних країнах світу.

Під час розслідування правоохоронці отримали доступ до VPN-сервісу ще до його відключення та здобули дані про трафік користувачів, які вважали, що працюють у повністю анонімному середовищі.

Для координації міжнародної спецоперації Eurojust провів 16 координаційних нарад за участю правоохоронних органів різних держав.

