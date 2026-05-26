Які документи необхідно подавати, щоб вклеїти фото у паспорт-книжечку по досягненню віку

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, які документи необхідно подавати, щоб вклеїти фотокартку у внутрішній паспорт громадянина України по досягненню віку.

Для вклеювання фотокартки у внутрішній паспорт громадянина України небхідні такі документи:

- заява про вклеювання фотокартки (подається особисто);

- паспорт громадянина України зразка 1994 року;

- дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому особою віку;

- у разі подання паспорта зразка 1994 року, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, заявник додатково подає всі наявні документи, у тому числі документи, що містять фотозображення особи;

- рішення суду (для осіб, які не звернулися в установленому законодавством порядку для вклеювання фотокартки до паспорта зразка 1994 року та не бажають здійснювати обмін паспорта зразка 1994 року на паспорт у формі картки).

Термін розгляду заяви – п’ятиденний із дня звернення, але за потреби проведення додаткової перевірки інформації, поданої заявником, строк вклеювання фотокартки продовжується не більше ніж на 30 календарних днів, про що інформується заявник у письмовій формі.

Вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України здійснюється безкоштовно. Термін дії паспорта з вклеєною фотографією не обмежується.

