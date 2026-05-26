Какие документы необходимо подавать, чтобы вклеить фото в паспорт-книжечку по достижении возраста

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, какие документы необходимо подавать, чтобы вклеить фотографию во внутренний паспорт гражданина Украины по достижении возраста.

Для вклеивания фотографии во внутренний паспорт гражданина Украины необходимы следующие документы:

заявление о вклеивании фотографии (подается лично);

паспорт гражданина Украины образца 1994 года;

две фотографии размером 3,5 х 4,5 см с изображением, соответствующим достигнутому лицом возрасту;

в случае подачи паспорта образца 1994 года, оформленного территориальным подразделением ГМС, которое прекратило деятельность или временно не осуществляет свои полномочия, заявитель дополнительно подает все имеющиеся документы, в том числе документы, содержащие фотоизображение лица;

решение суда (для лиц, которые не обратились в установленном законодательством порядке для вклеивания фотографии в паспорт образца 1994 года и не желают осуществлять обмен паспорта образца 1994 года на паспорт в форме карты).

Срок рассмотрения заявления — пятидневный со дня обращения, однако при необходимости проведения дополнительной проверки информации, поданной заявителем, срок вклеивания фотографии продлевается не более чем на 30 календарных дней, о чем заявитель информируется в письменной форме.

Вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины осуществляется бесплатно. Срок действия паспорта с вклеенной фотографией не ограничивается.

