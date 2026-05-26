  1. В Украине

Какие документы необходимо подавать, чтобы вклеить фото в паспорт-книжечку по достижении возраста

21:30, 26 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для вклеивания фотографии во внутренний паспорт гражданина необходимы следующие документы.
Какие документы необходимо подавать, чтобы вклеить фото в паспорт-книжечку по достижении возраста
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области объяснила, какие документы необходимо подавать, чтобы вклеить фотографию во внутренний паспорт гражданина Украины по достижении возраста.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для вклеивания фотографии во внутренний паспорт гражданина Украины необходимы следующие документы:

  • заявление о вклеивании фотографии (подается лично);
  • паспорт гражданина Украины образца 1994 года;
  • две фотографии размером 3,5 х 4,5 см с изображением, соответствующим достигнутому лицом возрасту;
  • в случае подачи паспорта образца 1994 года, оформленного территориальным подразделением ГМС, которое прекратило деятельность или временно не осуществляет свои полномочия, заявитель дополнительно подает все имеющиеся документы, в том числе документы, содержащие фотоизображение лица;
  • решение суда (для лиц, которые не обратились в установленном законодательством порядке для вклеивания фотографии в паспорт образца 1994 года и не желают осуществлять обмен паспорта образца 1994 года на паспорт в форме карты).

Срок рассмотрения заявления — пятидневный со дня обращения, однако при необходимости проведения дополнительной проверки информации, поданной заявителем, срок вклеивания фотографии продлевается не более чем на 30 календарных дней, о чем заявитель информируется в письменной форме.

Вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины осуществляется бесплатно. Срок действия паспорта с вклеенной фотографией не ограничивается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд разрешил взыскать с руководителя более 1,6 млн грн за незаконное увольнение директора управления

Верховный Суд подтвердил право работодателя в порядке регресса взыскать с должностного лица все расходы из-за незаконного увольнения работника.

Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

Малые производители электроэнергии получили возможность добровольного доступа к аукционам

Правительство меняет модель доступа для малых производителей электроэнергии: производители на объектах распределенной генерации могут присоединяться к аукционам на добровольных началах.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]