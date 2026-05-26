Верховный Суд объяснил, как определяется лимит страховых выплат в случае смерти потерпевшего в ДТП

КУС ВС отметил, что определение судами лимита страхового возмещения на каждого истца отдельно противоречит содержанию и цели закона.

Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» четко определяет, что страховое возмещение осуществляется в пределах страховой суммы (лимита) в отношении одного потерпевшего. В случае смерти лица потерпевшим в понимании Закона является именно умерший, а не его мать или дети, которые лишь реализуют право на получение возмещения в связи со смертью потерпевшего. Поэтому определение судами лимита страхового возмещения на каждого истца отдельно противоречит содержанию и цели закона, который предусматривает совокупный размер выплат в отношении одного потерпевшего — погибшего вследствие ДТП. Такой вывод сделали судьи Третьей судебной палаты КУС ВС.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 135, ч. 3 ст. 286-1 УК.

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, по результатам рассмотрения уголовного производства частично удовлетворил гражданские иски и постановил взыскать, кроме прочего, с ЧАО «СК» в пользу потерпевших ущерб, причиненный смертью потерпевшего, в общем размере 380 899,8 грн.

В кассационной жалобе представитель гражданского ответчика ЧАО «Страховая компания» утверждает, что местный суд при решении гражданских исков не учел нормы специального закона в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств относительно определения понятия «потерпевший», а суд апелляционной инстанции в обжалуемом определении не привел надлежащего опровержения доводов его апелляционной жалобы в этой части. Кроме того, утверждает, что при принятии указанных решений в этой части суды предыдущих инстанций не учли страховую сумму (лимит) в размере 320 000 грн и безосновательно превысили ее.

Позиция КУС ВС

Отменено определение апелляционного суда и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей КУС указала, что при решении гражданского иска суд обязан объективно исследовать обстоятельства дела, установить участников и характер правоотношений, сложившихся между ними, выяснить размер ущерба, причиненного вследствие совершения уголовного правонарушения, а также определить порядок его возмещения.

Статьей 22 Закона «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» № 1961-IV, в редакции на момент совершения уголовного правонарушения (далее Закон № 1961-IV), было определено, что в случае наступления страхового случая страховщик в пределах страховых сумм, указанных в страховом полисе, возмещает в установленном данным Законом порядке оцененный ущерб, причиненный вследствие ДТП жизни, здоровью, имуществу третьего лица.

Следовательно, учитывая, что потерпевшие предъявили гражданские иски, в частности, к страховой компании, которая по закону несет гражданско-правовую ответственность за причиненный им ущерб, судам при решении гражданских исков необходимо было руководствоваться, кроме требований уголовного процессуального закона, также положениями специального Закона № 1961-IV в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

В то же время, согласно предписаниям ст. 27.5 Закона № 1961-IV, общий размер всех осуществленных страховых возмещений (регламентных выплат) за ущерб, причиненный жизни и здоровью одного лица, не может превышать страховую сумму за такой ущерб.

С учетом изложенного усматривается, что Закон четко определяет, что страховое возмещение осуществляется в пределах страховой суммы (лимита) в отношении одного потерпевшего. В случае смерти лица потерпевшим является именно умерший, а не его мать или дети, которые лишь реализуют право на получение возмещения в связи со смертью потерпевшего. Следовательно, определение судами лимита страхового возмещения на каждого истца отдельно противоречит содержанию и цели закона, который предусматривает совокупный размер выплат в отношении одного потерпевшего — погибшего вследствие ДТП. В случае смерти потерпевшим в понимании Закона является именно умерший, а не его родственники.

С постановлением коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 08.04.2026 по делу № 444/4962/24 (производство № 51-4668км25) можно ознакомиться по ссылке.

