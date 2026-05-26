Андрей Сибига резко ответил Сергею Лаврову после угроз атак по Киеву

Высказывания главы МИД России Сергея Лаврова в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио относительно возможных ударов по Киеву являются откровенной провокацией и демонстрируют заинтересованность Москвы в продолжении войны. Об этом во время общения с журналистами на полях форума «Украина – Африка: Прошлое, настоящее и будущее взаимоотношений» заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Я это расцениваю как дерзкую провокацию. Это публичное подтверждение, очередное подтверждение заинтересованности в продолжении войны со стороны России. Это Лавров позволяет себе публично передавать ход разговора, где подтверждает, что он угрожает атаками по Киеву. Для меня это очень трудно воспринимать, как такое вообще может допускаться», — сказал министр.

Сибига подчеркнул, что сам факт публичного озвучивания подобных угроз свидетельствует о пренебрежении международными усилиями по прекращению войны.

Глава украинского МИД отметил, что Киев рассчитывает на более жесткую реакцию международных партнеров.

Сибига заявил, что необходимы четкие сигналы в адрес Москвы с требованием не наносить удары по украинской столице и гражданской инфраструктуре.

Министр отдельно подчеркнул, что международная позиция должна быть направлена не на фиксацию заявлений России, а на формирование давления на нее.

Он раскритиковал сам факт вынесения подобных угроз в публичное пространство, особенно в адрес США, которые участвуют в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта.

По его словам, подобные действия демонстрируют игнорирование мирного процесса и международных инициатив.

