Дополнительные взносы в ООО: когда нужно платить единый налог

Налоговая служба объяснила, в каких случаях взносы участников в дополнительный капитал ООО не включаются в доход юридического лица — плательщика единого налога, а когда такие средства могут считаться безвозвратной финансовой помощью и подлежать налогообложению.

Дополнительные взносы участников в уставный капитал или в качестве дополнительного капитала являются распространенной практикой для поддержки деятельности ООО. Однако у юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения, часто возникает вопрос: нужно ли включать такие поступления в доход «единщика» и влияют ли они на налогообложение.

Налоговая служба разъясняет, что п. 292.11 НКУ определен перечень сумм денежных средств, которые не включаются в состав дохода плательщика единого налога.

В состав дохода не включаются суммы денежных средств и стоимость имущества, внесенные учредителями или участниками плательщика единого налога в уставный капитал такого плательщика (пп. 8 п. 292.11 НКУ).

Нормами главы 1 раздела XIV НКУ не предусмотрено иных исключений относительно включения в состав дохода плательщика единого налога при внесении денежных средств или имущества без обмена на корпоративные права.

Таким образом, средства, внесенные участником как дополнительный капитал, не включаются в состав дохода плательщика единого налога третьей группы (юридического лица) в случае осуществления хозяйственной операции, предусматривающей внесение денежных средств или материальных ценностей в обмен на корпоративные права, эмитированные юридическим лицом при их размещении.

В противном случае средства, внесенные участником в дополнительный капитал без изменения размера уставного капитала, могут рассматриваться как безвозвратная финансовая помощь, которая в понимании пп. 14.1.257 НКУ является, в частности, суммой денежных средств, переданной налогоплательщику согласно договорам дарения, другим подобным договорам либо без заключения таких договоров. Такая сумма средств подлежит включению в базу налогообложения единым налогом юридическим лицом — плательщиком единого налога.

