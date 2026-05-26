Верховная Рада создала Временную специальную комиссию по вопросам защиты прав инвесторов

ВСК будет обеспечивать защиту прав инвесторов и бизнеса.

Во вторник, 26 мая, постановлением №15219 Верховной Рады создана Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов.

Ее основными задачами определены:

подготовка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины в установленном порядке законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечению равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от формы собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции;

определение приоритетных направлений совершенствования законодательства по созданию условий для инвестиционной деятельности;

обеспечение защиты прав инвесторов (бизнеса);

осуществление парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.

В состав Временной специальной комиссии избраны представители всех депутатских фракций и депутатских групп.

