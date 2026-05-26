  1. В Украине

Трагедия в Киевской области: 11-летний мальчик прыгнул с строительного крана

19:55, 26 мая 2026
Двое подростков проникли на территорию строительства, и один из них прыгнул с крана.
Фото: полиция Киевской области
Полиция Киевской области сообщила, что устанавливает обстоятельства гибели несовершеннолетнего в Бучанском районе.

«23 мая в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что на строительстве с высоты упал ребенок», — заявили в полиции.

Полицейские установили, что двое подростков проникли на территорию одной из строек в городе Буча.

«Один из них, 11-летний мальчик, залез на строительный кран и, предварительно, прыгнул вниз. К сожалению, в результате падения ребенок погиб», — заявили в полиции.

По данному факту следствием Бучанского районного управления полиции открыто уголовное производство (ст. 115 Уголовного кодекса Украины, с пометкой самоубийство).

Национальная полиция

