  1. В Украине

Осталось три месяца: украинцев в Польше предупредили о необходимости обновления данных в PESEL

18:54, 26 мая 2026
Украинцам напомнили, что актуализация данных в реестре PESEL необходима для правильного отображения актуальной информации о лице.
Фото: slavic-center.com.ua
Посольство Украины в Польше напомнило, что в связи с изменениями в польском законодательстве гражданам Украины необходимо актуализировать свои данные в реестре PESEL.

Кто должен обновить данные в PESEL

Обновление касается граждан Украины, которые:

  • имеют номер PESEL со статусом UKR и получали PESEL:
  • по паспорту, который утратил силу или был заменен;
  • либо без заграничного паспорта (в частности на основании свидетельства о рождении);
  • после получения номера PESEL получили новый документ, удостоверяющий личность (оформили новый заграничный паспорт), либо произошли изменения в персональных данных (например, смена фамилии), которые подлежат внесению в реестр PESEL.

Что нужно сделать

Необходимо лично обратиться в орган гмины (Urząd gminy / miasta) и:

  • предоставить действующий заграничный паспорт;
  • актуализировать данные в реестре PESEL;
  • при необходимости — сдать отпечатки пальцев.

Срок

Актуализацию данных необходимо осуществить до 31 августа 2026 года.

Отдельно о детях

В случае если ребенок:

  • получил номер PESEL без заграничного паспорта; либо
  • после получения PESEL был оформлен паспорт,

данные подлежат обязательному обновлению.

Куда обращаться

В любой:

  • Urząd gminy или
  • Urząd miasta

по месту пребывания.

«Актуализация данных в реестре PESEL необходима для правильного отображения актуальной информации о лице.

Несоответствие данных в реестре PESEL фактическим документам может привести к утрате подтверждения статуса UKR, что, в свою очередь, может повлиять на реализацию прав, связанных с временной защитой в Польше.

Если Вы находитесь за границей и не имеете действующего заграничного паспорта, Вам необходимо срочно его оформить», — добавили в посольстве.

Польша Украина

