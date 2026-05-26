Осталось три месяца: украинцев в Польше предупредили о необходимости обновления данных в PESEL

Посольство Украины в Польше напомнило, что в связи с изменениями в польском законодательстве гражданам Украины необходимо актуализировать свои данные в реестре PESEL.

Кто должен обновить данные в PESEL

Обновление касается граждан Украины, которые:

имеют номер PESEL со статусом UKR и получали PESEL:

по паспорту, который утратил силу или был заменен;

либо без заграничного паспорта (в частности на основании свидетельства о рождении);

после получения номера PESEL получили новый документ, удостоверяющий личность (оформили новый заграничный паспорт), либо произошли изменения в персональных данных (например, смена фамилии), которые подлежат внесению в реестр PESEL.

Что нужно сделать

Необходимо лично обратиться в орган гмины (Urząd gminy / miasta) и:

предоставить действующий заграничный паспорт;

актуализировать данные в реестре PESEL;

при необходимости — сдать отпечатки пальцев.

Срок

Актуализацию данных необходимо осуществить до 31 августа 2026 года.

Отдельно о детях

В случае если ребенок:

получил номер PESEL без заграничного паспорта; либо

после получения PESEL был оформлен паспорт,

данные подлежат обязательному обновлению.

Куда обращаться

В любой:

Urząd gminy или

Urząd miasta

по месту пребывания.

«Актуализация данных в реестре PESEL необходима для правильного отображения актуальной информации о лице.

Несоответствие данных в реестре PESEL фактическим документам может привести к утрате подтверждения статуса UKR, что, в свою очередь, может повлиять на реализацию прав, связанных с временной защитой в Польше.

Если Вы находитесь за границей и не имеете действующего заграничного паспорта, Вам необходимо срочно его оформить», — добавили в посольстве.

