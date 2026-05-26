Осталось три месяца: украинцев в Польше предупредили о необходимости обновления данных в PESEL
Посольство Украины в Польше напомнило, что в связи с изменениями в польском законодательстве гражданам Украины необходимо актуализировать свои данные в реестре PESEL.
Кто должен обновить данные в PESEL
Обновление касается граждан Украины, которые:
- имеют номер PESEL со статусом UKR и получали PESEL:
- по паспорту, который утратил силу или был заменен;
- либо без заграничного паспорта (в частности на основании свидетельства о рождении);
- после получения номера PESEL получили новый документ, удостоверяющий личность (оформили новый заграничный паспорт), либо произошли изменения в персональных данных (например, смена фамилии), которые подлежат внесению в реестр PESEL.
Что нужно сделать
Необходимо лично обратиться в орган гмины (Urząd gminy / miasta) и:
- предоставить действующий заграничный паспорт;
- актуализировать данные в реестре PESEL;
- при необходимости — сдать отпечатки пальцев.
Срок
Актуализацию данных необходимо осуществить до 31 августа 2026 года.
Отдельно о детях
В случае если ребенок:
- получил номер PESEL без заграничного паспорта; либо
- после получения PESEL был оформлен паспорт,
данные подлежат обязательному обновлению.
Куда обращаться
В любой:
- Urząd gminy или
- Urząd miasta
по месту пребывания.
«Актуализация данных в реестре PESEL необходима для правильного отображения актуальной информации о лице.
Несоответствие данных в реестре PESEL фактическим документам может привести к утрате подтверждения статуса UKR, что, в свою очередь, может повлиять на реализацию прав, связанных с временной защитой в Польше.
Если Вы находитесь за границей и не имеете действующего заграничного паспорта, Вам необходимо срочно его оформить», — добавили в посольстве.
