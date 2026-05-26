  1. В Україні

Залишилося три місяці: українців у Польщі попередили про необхідність оновити дані у PESEL

18:54, 26 травня 2026
Українцям зазначили, що актуалізація даних у реєстрі PESEL є необхідною для правильного відображення актуальної інформації про особу.
Фото: slavic-center.com.ua
Посольство України у Польщі нагадало, що у зв’язку зі змінами у польському законодавстві громадянам України необхідно актуалізувати свої дані у реєстрі PESEL.

Хто має оновити дані у PESEL

Оновлення стосується громадян України, які:

  • мають номер PESEL зі статусом UKR та отримували PESEL:
  • за паспортом, який втратив чинність або був замінений;
  • або без закордонного паспорта (зокрема на підставі свідоцтва про народження);
  • після отримання номера PESEL отримали новий документ, що посвідчує особу (виготовили новий закордонний паспорт), або відбулися зміни в персональних даних (напр. зміна прізвища), які підлягають внесенню до реєстру PESEL.

Що потрібно зробити

Необхідно особисто звернутися до органу гміни (Urząd gminy / miasta) та:

  • подати чинний закордонний паспорт;
  • актуалізувати дані в реєстрі PESEL;
  • у разі необхідності — здати відбитки пальців.

 Строк

Актуалізацію даних необхідно здійснити до 31 серпня 2026 року.

Окремо щодо дітей

У разі якщо дитина:

  • отримала номер PESEL без закордонного паспорта; або
  • після отримання PESEL оформлено паспорт,

дані підлягають обов’язковому оновленню.

Де звернутися

До будь-якого:

  • Urząd gminy або
  • Urząd miasta

за місцем перебування.

«Актуалізація даних у реєстрі PESEL є необхідною для правильного відображення актуальної інформації про особу.

Невідповідність даних у реєстрі PESEL фактичним документам може призвести до втрати підтвердження статусу UKR, що, у свою чергу, може вплинути на реалізацію прав, пов’язаних із тимчасовим захистом у Польщі.

Якщо Ви перебуваєте за кордоном і не маєте дійсного закордонного паспорта Вам потрібно його терміново оформити», - додали у посольстві.

Польща Україна

