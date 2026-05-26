Залишилося три місяці: українців у Польщі попередили про необхідність оновити дані у PESEL
Посольство України у Польщі нагадало, що у зв’язку зі змінами у польському законодавстві громадянам України необхідно актуалізувати свої дані у реєстрі PESEL.
Хто має оновити дані у PESEL
Оновлення стосується громадян України, які:
- мають номер PESEL зі статусом UKR та отримували PESEL:
- за паспортом, який втратив чинність або був замінений;
- або без закордонного паспорта (зокрема на підставі свідоцтва про народження);
- після отримання номера PESEL отримали новий документ, що посвідчує особу (виготовили новий закордонний паспорт), або відбулися зміни в персональних даних (напр. зміна прізвища), які підлягають внесенню до реєстру PESEL.
Що потрібно зробити
Необхідно особисто звернутися до органу гміни (Urząd gminy / miasta) та:
- подати чинний закордонний паспорт;
- актуалізувати дані в реєстрі PESEL;
- у разі необхідності — здати відбитки пальців.
Строк
Актуалізацію даних необхідно здійснити до 31 серпня 2026 року.
Окремо щодо дітей
У разі якщо дитина:
- отримала номер PESEL без закордонного паспорта; або
- після отримання PESEL оформлено паспорт,
дані підлягають обов’язковому оновленню.
Де звернутися
До будь-якого:
- Urząd gminy або
- Urząd miasta
за місцем перебування.
«Актуалізація даних у реєстрі PESEL є необхідною для правильного відображення актуальної інформації про особу.
Невідповідність даних у реєстрі PESEL фактичним документам може призвести до втрати підтвердження статусу UKR, що, у свою чергу, може вплинути на реалізацію прав, пов’язаних із тимчасовим захистом у Польщі.
Якщо Ви перебуваєте за кордоном і не маєте дійсного закордонного паспорта Вам потрібно його терміново оформити», - додали у посольстві.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.