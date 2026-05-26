  1. В Україні

Коли для отримання паспорта може знадобитися суд – у Міграційній службі розповіли реальну історію

18:23, 26 травня 2026
49-річний чоловік уперше отримав ID-картку після втрати радянського паспорта та неможливості ідентифікації без судового рішення.
У Міграційній службі Кіровоградської та Черкаської областей повідомили про випадок, коли для оформлення паспорта громадянина України довелося звертатися до суду.

Як зазначили в службі, 49-річний Роман Володимирович уперше отримав паспорт громадянина України у формі ID-картки. Раніше він мав лише паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, який згодом було втрачено.

Для оформлення документа чоловік звернувся до Звенигородського відділу Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби.

З’ясувалося, що пан Роман народився та до 2013 року проживав в Автономній Республіці Крим, де й отримав паспорт радянського зразка. Сам документ він там же втратив. У результаті в архівах міграційної служби відсутні будь-які відомості щодо його попереднього оформлення: не збереглося ані заяв, ані відповідних записів у реєстрах. Через це ідентифікувати особу у стандартному порядку було неможливо.

Вихід із ситуації знайшли через суд — особу чоловіка встановили у судовому порядку. На підставі рішення суду та свідоцтва про народження працівники міграційної служби оформили йому паспорт громадянина України у формі ID-картки.

